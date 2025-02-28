Путін не просто так заграє з Трампом: Кремль дуже прагне цієї угоди

Владімір Путін виявив бажання співпрацювати зі США щодо природних ресурсів. Кремль всіляко демонструє Вашингтону зацікавленість у такій угоді.

Економіст Максим Блант зазначив 24 Каналу, що Кремль надсилає США такі сигнали з конкретною метою.

Зверніть увагу США наполегливо намагалися прибрати фразу про гарантії безпеки з угоди з Україною, – NYT

Що Путін заявив про рідкісноземельні метали

Блант зазначив, що, пропонуючи США корисні копалини, Путін говорив про низку російських регіонів, а також і про окуповані території України. Поки що ця пропозиція російського диктатора залишається без відповіді.

Путін дуже хоче такої сировинної угоди зі Сполученими Штатами Америки,

– вважає економіст.

На його думку, про ресурси на окупованих територіях узагалі не може йтися, бо Білий дім не може на таке піти.

До того ж, зауважив він, і віцепрезидент, і державний секретар США різко дали задній хід у своїх заявах про те, що після досягнення миру потрібно буде скасовувати санкції проти Росії. Понад те, всі американські офіційні особи висловили ймовірність того, що санкції доведеться посилювати.

Чому Путін пропонує США корисні копалини

Економіст звернув увагу на шалені "апетити" російських владних "яструбів". Зокрема Сєргєй Лавров заявив, що жодної зупинки бойових дій по лінії розмежування не може бути. Річ у тім, що Росія хоче отримати повністю кілька частково окупованих українських областей.

З іншого боку, вважає він, загравання Путіна, який висловлює зацікавленість Росії в цій угоді зі США, свідчить про те, що російський диктатор хоче щонайменше перепочинку у війні, а щонайбільше – якось вирватися з міжнародної ізоляції.

Усе це демонструє те, що у Трампа є козирі, які він міг би використати,

– сказав Блант.

Однак, додав економіст, наразі все це не більш як розмови, на відміну від угоди про корисні копалини між Україною і США, яку вже схвалив Кабмін.