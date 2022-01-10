Путін на засіданні ОДКБ забув ім'я президента Казахстану Токаєва

Володимир Путін виступив на засіданні Організації договору про колективну безпеку. Він назвав протестувальників "бойовиками" та забув ім'я президента країни, в яку скерував своїх так званих "миротворців".

Інцидент трапився 10 січня. Президент Росії коментував події у Казахстані.

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Путін забув ім'я президента Казахстану

Усім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся за допомогою до членів Організації договору про колективну безпеку,

– заявив Путін.

Очільник Кремля сказав що президент країни це зробив тому, що нібито "братська країна, учасник ОДКБ, зіткнулась з безпрецедентним викликом своїй безпеці".

На відео помітно, як президент Казахстану удав нібито не помітив помилки Володимира Путіна.

Путін забув ім'я президента Казахстану: дивіться відео

До речі Кемель Токаєв звали батька президента Казахстану. Він був письменником та редактором, брав участь у німецько-радянській війні 1941 – 1945 років.

Протести у Казахстані: коротко

Протести у Казахстані почались 2 січня через зростання цін на газ. Після зменшення цін люди висунули вимоги, пов'язані з владою та рівнем життя. Вони вийшли на вулиці у понад 15 містах країни.

5 січня уряд пішов у відставку. У цей же день Касим-Жомарт Токаєв попросив членів Організації Договору про колективну безпеку сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози".

До організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Країни відгукнулись та ввели своїх "миротворців".

Касим-Жомарт Токаєв наказав стріляти на ураження. 9 січня влада повідомляла про 164 загиблих, з яких двоє дітей, проте згодом інформацію назвали "технічною помилкою".

Влада оголосила 10 січня загальнонаціональну жалобу, проте остаточна кількість загиблих невідома.

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