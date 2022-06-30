Путін застрелиться або його приберуть після звільнення Херсона, – Піонтковський
Зараз головною метою цивілізованого світу є перемога України та відновлення її територіальної цілісності. Водночас росіяни залишаться наодинці з Путіним та їхніми внутрішньополітичними процесами.
Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що зараз для всіх головне, аби Україна перемогла.
Шок для росіян
За його словами, що станеться у такому разі з Росією – нікого не цікавить. Публіцист зазначив, що ніхто не збирається посилати туди колони військових, аби йти на Москву як Наполеон.
За словами Піонтковського, відновлення територіальної цілісності України та навіть звільнення українськими військовими тимчасово окупованого Херсону призведе до значного шоку як всередині самого бункера президента Росії Володимира Путіна, так і в 70% російського народу, які досі його підтримують.
Падіння Путіна
Піонтковський наголосив, що тоді в Росії розпочнуться внутрішньополітичні процеси, які призведуть до зміни влади. Тобто тоді країну-агресорку вже виженуть з території України, й дадуть можливість російському народові самостійно розбиратися з наслідками цієї війни.
Ці процеси всередині Росії призведуть не лише до падіння очільника Кремля. Путін застрелиться або його приберуть ще після звільнення Херсона,
– заявив публіцист.
Піонтковський підкреслив, що це буде демонстративний провал імперської політики, яка тривала в Росії протягом останніх 20 років. Водночас така поразка стане достатнім уроком, аби ця політика більше не повторювалась.
Піонтковський розповів, що чекає на Путіна після поразки у війні: дивіться відео
Невідворотна поразка Путіна
- Увесь цивілізований світ вже давно зрозумів, що Росія програла війну з Україною. Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін теж в один момент зрозумів це.
- Зазначається, що очільник Кремля зрозумів, що він приречений – 16 червня. Мовиться про приїзд в Київ президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.
- На думку Піонтковського, тоді вони їхали з твердим наміром вмовляти українську сторону піти на "територіальні поступки", аби "зберегти обличчя" Путіну. Однак після побаченого в Україні, їхня "місія" провалилась.
- Також публіцист заявив, що Захід вже визначив, долю Володимира Путіна. Після кожного нового воєнного злочину, який скоюють його війська в Україні, західні країни остаточно вирішили, що з ним робити.