Путін застрелиться або його приберуть після звільнення Херсона, – Піонтковський

Зараз головною метою цивілізованого світу є перемога України та відновлення її територіальної цілісності. Водночас росіяни залишаться наодинці з Путіним та їхніми внутрішньополітичними процесами.

Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що зараз для всіх головне, аби Україна перемогла.

Шок для росіян

За його словами, що станеться у такому разі з Росією – нікого не цікавить. Публіцист зазначив, що ніхто не збирається посилати туди колони військових, аби йти на Москву як Наполеон.

За словами Піонтковського, відновлення територіальної цілісності України та навіть звільнення українськими військовими тимчасово окупованого Херсону призведе до значного шоку як всередині самого бункера президента Росії Володимира Путіна, так і в 70% російського народу, які досі його підтримують.

Падіння Путіна

Піонтковський наголосив, що тоді в Росії розпочнуться внутрішньополітичні процеси, які призведуть до зміни влади. Тобто тоді країну-агресорку вже виженуть з території України, й дадуть можливість російському народові самостійно розбиратися з наслідками цієї війни.

Ці процеси всередині Росії призведуть не лише до падіння очільника Кремля. Путін застрелиться або його приберуть ще після звільнення Херсона,

– заявив публіцист.

Піонтковський підкреслив, що це буде демонстративний провал імперської політики, яка тривала в Росії протягом останніх 20 років. Водночас така поразка стане достатнім уроком, аби ця політика більше не повторювалась.

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Невідворотна поразка Путіна