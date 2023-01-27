Путін затягує війну до 2024 року, – Яковенко розкрив задум Кремля

Ракетні обстріли 26 січня є реакцією на оголошення про передачу Україні танків та іншого озброєння. Це предсмертні конвульсії російського режиму.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, Владімір Путін таким чином показав свою лють та відчай від розуміння, що все йде до кінця.

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"Це реакція на танки і на новий "Рамштайн", на якому буде ще й авіація. Танки, плюс авіація, плюс ракети – це все, що дає Захід Українським військам. І це майбутня неминуча поразка. Реакція та конвульсії – це дві сторони одної й тої ж події", – заявив журналіст.

На його думку, весь цивілізований світ об’єднався для того, щоб не просто зруйнувати путінський режим, а російську державу, яка виявилася нереформуємою та токсичною.

Це не значить, що для цього треба знищити всіх росіян. Але Росії в тому вигляді, в якому вона наразі існує, не буде. І ось ця істерика помираючого режиму буде виявлятися,

– вважає Яковенко.

Путін не здаватиметься

Опозиційний журналіст впевнений, що наївно було б вважати, що Путін, розуміючи свою поразку, виступить по телевізору і скаже: "Ну добре, шановні росіяни, я ось тут помилився, напав на Україну, повбивав сотні тисяч людей в сусідній і своїй країні, тому я піду збирати валізку, поїду до Гааги".

"Буде спроба використовувати абсолютно всі засоби для того, щоб спробувати затягти війну та якось переламати її хід. Переламати не вийде, а затягти – це дуже небезпечно", – відмітив Ігор Яковенко.

Повне інтерв'ю Ігоря Яковенка: дивитися відео

Затягування війни є небезпечним

Він вважає, що затягування війни до 2024 року є небезпечним, оскільки в США та Україні заплановані вибори. А займатися одночасно війною та виборами – це, на думку журналіста, те саме, як їдучи на мотоциклі одночасно намагатися приготувати на яєшню.

Всі нормальні люди розуміють, що війну варто закінчувати цього року. Шанс Путіна – затягнути війну,

– пояснив журналіст.

На думку Яковенка, Путін буде намагатися вбити якомога більше українців та абсолютно не шкодуватиме росіян. Він покладе незміряну кількість росіян навіть не на вівтар перемоги, а на вівтар затягування війни.

"Єдиний можливий спосіб скоротити жертви – це прискорення військової допомоги. Наче Захід це зрозумів і піде прискорене завершення війни. Після чого війна імперіалістична скоріше за все переросте у мафіозну", – припустив журналіст.

Ігор Яковенко пояснив це тим, що війна переміститься вглиб Росії. Вона вже не буде торкатися України, яка буде займатися своїми справами, а в країні-агресорці відбудеться смута.

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