Путін визнав, що для Росії настали "складні часи", але знайшов у цьому позитив

У Росії чи не щодня горять і вибухають НПЗ і військові заводи. У країні – дефіцит і бюджету, і пального. З війни в Україні повертаються по тисячі трун і калік щодоби. І в усьому цьому Володимир Путін зумів розгледіти позитив.

28 червня під час виступу на з'їзді партії "Єдина Росія" Путін був вимушений прийнамні побіжно визнати, що для його країни настали непрості часи. Водночас диктатор закликав росіян не засмучуватися, а винести з цього корисний урок.

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Що хорошого побачив Путін у погіршенні життя в Росії?

Ми проходимо через важкий етап, але він нас багато чого навчив. Дозволив усвідомити важливість істинного патріотизму,

– обрадував диктатор росіян.

Глава Кремля наголосив, що Росія, мовляв, завжди перемагала завдяки єдності народу. Саме ця єдність, за його словами, не дає спокою "деяким недоброзичливцям".

Він запевнив співвітчизників, що Росію нікому не вдасться здолати.

Диктатор також неохоче згадав за українські далекобійні удари, назвавши їх "терористичними", і пожалівся на незаконні санкції з боку Заходу. Політик намагався створити враження ніби усі негаразди, які переживає Росія, – наслідки не агресивної війни, яку він роз'язав проти України, а змови ворожих країн.

Окремо глава Кремля пообіцяв гарантувати безпеку громадян і країни. Як саме він це зробить, Путін не уточнив. Втім, після постійних атак на Москву у росіян, вочевидь, "не лишилося жодних сумнівів", що своє слово диктатор дотримає.

За словами Путіна, зараз для країни настав доленосний час.

Росія впевнено протистоїть усім спробам стримати наш розвиток. Сил, засобів та політичної волі у нас достатньо,

– бадьоро заявив диктатор.

Також він заявив, що економіка Росії "буде виведена на новий технологічний рівень за всіма важливими напрямками".

Нагадаємо, що російська економіка дедалі більше потерпає через величезні витрати на війну та падіння доходів від експорту нафти. За перші п'ять місяців 2026 року доходи російського бюджету від нафти й газу виявилися на 30% нижчими, ніж торік.

Дефіцит бюджету Росії за перше півріччя вже сягнув 6 трильйонів рублів – це на 60% більше, ніж було заплановано на весь рік.

Майже половина державних витрат припадає на війну, через що Кремль змушений дедалі активніше позичати кошти всередині країни під високі відсотки.

Водночас експерти зазначають, що швидкого економічного краху не буде – завдяки торгівлі з Китаєм та Індією Росія поки утримує економіку, хоча її поступова деградація вже триває.