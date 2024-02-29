Путін заявив про готовність говорити зі США, проте назвав їх ворожими і звинуватив у демагогії

29 лютого російський диктатор звернувся із традиційним щорічним посланням до федеральних зборів країни-агресорки. Путін сказав, що, він, мовляв, готовий розмовляти із Вашингтоном, однак той цього не хоче.

Так, очільник Кремля запевнив, що Росія готова до діалогу з США з питань стратегічної стабільності. Водночас він звинуватив американців, що вони прикидаються у тому, що хочуть переговорів, а насправді бажають завдати "стратегічної поразки" Москві.

Дивіться також Путін похвалив армію, яка "береже людей" і нагадав про готовність стратегічних ядерних сил

Путін звинуватив США у лицемірстві

Путін заявив, що, мовляв, правлячі кола США ухвалюють проти Росії "відкрито ворожі дії".

Вони хочуть з нами обговорювати питання стратегічної стабільності, одночасно намагаючись завдати нам стратегічної поразки на полі бою,

– пожалівся диктатор.

Як приклад, росіянин почав наводити нібито безпідставні звинувачення американців у тому, що Росія має намір розмістити ядерну зброю у космосі.

Путін назвав це "вкидом" та "хитрощами", до яких США вдаються нібито задля того, аби втягнути Москву у переговори, які вигідні виключно їм самим.

Тому російський диктатор вважає, що слова Вашингтона про зацікаавленість у перемовинах щодо стратегічної безпеки – демагогія.

Путін зазначив, що у передвиборчій гонці правлячі кола США намагаються показати своїм громадянам та іншим, що вони досі правлять світом. Мовляв, там, де їм вигідно – вони готові розмовляти з Росією, а де невигідно – там планують завдати "стратегічної поразки".

Очільник Кремля також додав, що переговори із Вашингтоном можливі лише в "єдиному комплексі", враховуючи "національні інтереси російської держави". Ймовірно, він мав на увазі війну в Україні.