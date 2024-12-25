Хитрий крок: Путін каже про готовність до миру через серйозні проблеми у Росії

Владімір Путін цинічно видав, що Росія нібито готова до "компромісів" у разі переговорів щодо завершення війни проти України, а Київ нібито відмовляється від перемовин. Такі заяви кремлівського диктатора пов’язані із великими проблемами всередині країни-агресорки.

Це 24 Каналу зауважив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко. За його словами, перспективи російської економіки дуже погані.

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Погані перспективи економіки Росії

Володимир Огризко зазначив, що Путін постійно розповідає про нібито "чудовий стан" економіки у Росії. Однак кремлівський диктатор все-таки отримує документи, які свідчать про реальну ситуацію. Зараз він заборонив Центробанку підвищувати рівень облікової ставки до 23%, бо це означатиме, що економіка остаточно почне зупинятися.

З іншого боку, якщо цього не робити, буде розганятися інфляція. Це означатиме, що ціни дуже швидко полетять. Щасливі росіяни дуже швидко подивляться у свій гаманець, на те, що там залишатиметься, та зрозуміють, що на ці гроші багато не протягнеш. Тому він прекрасно бачить перспективу,

– сказав він.

Крім того, санкції проти Росії у певний спосіб посилюються. Зараз готується 16-й пакет санкцій, який запустять у січні – лютому 2025 року. Перспективи російської економіки дуже погані.

"Цілі галузі економіки починають зупинятися, стагнувати. Китай замість того, щоб бути великодушним партнером, витискує з Росії усе, що може, ставить ультиматуми щодо ціни за той же російський газ і так далі. Тобто перспективи доволі погані", – підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Тому у такій ситуації Путін починає розповідати, що він нібито "миротворець". Це водночас реакція на складну ситуацію в економіці Росії та гра на публіку, що він нібито "готовий до переговорів".