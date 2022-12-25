Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною
У Росії знову заговорили про мирні перемовини з Києвом. Російський диктатор Владімір Путін знову видав цинічну заяву.
Путін заявив, що Москва готова до перемовин. Тож Кремль знову звинуватив Київ у неготовності сідати за стіл переговорів. Російський диктатор сказав це в ефірі пропагандистських каналів, пише 24 канал.
Цікаво Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW
Чергова цинічна заява Путіна
"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", – сказав диктатор.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто і що має зробити для того, щоб відступити від нинішньої небезпечної межі у протистоянні потенціалів Москви та НАТО, Путін сказав, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси".
Путін також заявив, що "Росія щодо України не могла повестися так само цинічно, як Захід". Російський диктатор впевнений, що "99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини".
У Зеленського відреагували на слова Путіна
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "Путіну потрібно повернутися до реальності":
- 1. Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає.
- 2. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу.
Позиція України щодо переговорів з Росією
- Україна завжди намагалася дипломатично розв'язувати проблеми. Росія не раз отримувала пропозиції. Раніше Володимир Зеленський нагадав, що Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях, проте домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде.
- Президент України в одному зі своїх останніх інтерв'ю висловився про російського диктатора Путіна. Він заявив, що готовий вийти з ним на ринг хоч завтра.
- За його словами, "справжній мужик, якщо хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним".