Путін знову марить про "перемогу Росії" та несе маячню про "боротьбу за капітали"

У понеділок, 21 квітня, російський диктатор зустрівся з головами муніципалітетів в Москві. У ході заходу Владімір Путін знову плів казки про російсько-українську війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Зеленський анонсував переговори щодо миру в Україні

Як Путін марив про перемогу і причини війни

Так, під час заходу Путін заявив, що "ніхто і не сумнівається, що перемога буде за Росією.

Російський президент раптово заявив, що київський режим "бореться за капітали", які він вкрав в українського народу. Владімір Путін переконаний, що кошти українців "тирили" і виводили на кордон – і заради більшого ефекту диктатор вказав, що мова йде про "мільярдні рахунки". Мовляв, саме через це і виникло бажання співпрацювати зі спонсорами – вочевидь маючи на увазі західних партнерів.

Зауважимо, Путін також відреагував на пропозицію Зеленського не бити по цивільних об'єктах, проте зробив це у своєму стилі. Диктатор заявив, що йому потрібно "розібратися" з цим, водночас звинувативши Київ у порушенні перемир'я.

Президент Росії цинічно згадав удар по Сумах, коли ворог забрав десятки мирних життів. Він підтвердив, що Москва цілила по центру міста – по конгрес-центру СумДУ, – додавши, що на момент атаки там нібито відбувалося нагородження військових, які брали участь у боях у Курській області.