Путін заявив, що Байден обіцяв "мораторій" на вступ України до НАТО: у Вашингтоні заперечили

Володимир Путін раніше повідомив, що Джо Байден нібито пообіцяв йому "мораторій" на вступ України до НАТО. В адміністрації президента США заперечили це.

Високопосадовець з адміністрації американського президента зазначив, що Байден не давав главі Кремля жодних обіцянок щодо невступу України до Альянсу.

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Байден не обіцяв Путіну "мораторій" на вступ Києва в НАТО

Під час засідання російського радбезу 21 лютого Путін сказав, що Байден у розмові з ним начебто допустив можливість введення мораторію на вступ України до Альянсу.

У Білому домі у відповідь наголосили, що США досі віддані політиці відкритих дверей НАТО, позиція країни щодо цього не змінилася. Водночас, як Байден говорив до цього, ніхто не очікує на вступ України до Альянсу найближчим часом.

"Вірогідність того, що Україна стане членом НАТО в найближчому майбутньому, є невеликою, враховуючи велику роботу, яку їй треба зробити в плані демократії", – казав американський лідер раніше.

Нагадаємо, Кремль дуже боїться можливого долучення України до Альянсу, а також будь-якої взаємодії країни з організацією.

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