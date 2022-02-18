Путін каже, що навіть не зважав на новини про "вторгнення в Україну"
Джерело:Интерфакс
У Росії продовжують дивувати цинічними заявами. Цього разу відзначився очільник Кремля Володимир Путін, який переконує, що не цікавився новинами про "вторгнення до України".
Поки весь світ тривожить підвищена військова активність Росії на наших кордонах, Путін вирішив прокоментувати новини, як виникли на цьому фоні. Відповідну заяву він зробив 18 лютого.
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Путін каже, що "новин багато"
Закордонні дипломати та лідери іноземних держав закликають Путіна відвести війська від українського кордону. Однак Кремль традиційно відкидає будь-які звинувачення.
Путін вирішив вдати взагалі не причетного то створення такого інфоприводу, тому заявив, що новинами про можливе вторгнення не цікавився. Мовляв, таких новин дуже багато.
Я, чесно кажучи, просто не звертав на це уваги. Вкидів дуже багато. Постійно реагувати на них – це собі дорожче,
– цинічно заявив Путін.
Останні новини про загрозу російського вторгнення
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що досі не бачать ознак відведення військ Росії від українських кордонів. Натомість там фіксують нові нарощення потужностей держави-агресорки;
- На тлі російської загрози Ірландія відкликала своїх спостерігачів з місії ОБСЄ. До такого кроку раніше вдалися США та Велика Британія.
- Німецький парламент вкотре відхилив ідею надання зброї Україні.
- Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у разі наступу Росії Захід нашої держави прийме біженців.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує пакет антиросійських санкцій "потужніший", ніж у 2014 році.
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