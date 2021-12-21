Путін заявив, що "не хоче кровопролиття"

Володимир Путін заявив, що Росія виступає проти кровопролиття. Натомість прагне нібито до вирішення проблеми дипломатичними способами.

Відповідну заяву очільник Кремля зробив на розширеній колегії міноборони Росії 21 грудня. На ній Путін вирішив прокоментувати питання війни.

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Заява Путіна про "небажання Росії воювати"

Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій,

– зазначив російський лідер.

За словами Путіна, Росія начебто прагне вирішувати питання політико-демократичними шляхами. Однак їй потрібні "зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

Глава Кремля додав, що саме в цьому сенс пропозицій Росії, "викладених на папері й скерованих Брюсселю та Вашингтону". Він сподівається отримати на них відповіді.

Вимоги до НАТО та США: що хоче Путін

Раніше Москва висунула умови Альянсу та США щодо гарантій безпеки. Одна з них стосується того, що "Україна не має увійти до НАТО". У Росії вважають, що зближення України з Альянсом нібито створює загрозу масштабного конфлікту в Європі.

У Міністерстві закордонних справ України відкинули вимоги Росії та наголосили, що головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія Москви та російські війська біля українських кордонів.

У Німеччині впевнені, що проводити перемовини з Росією необхідно. Але не можна дозволяти їй вказувати НАТО, що робити.

У відповідь на "гарантії безпеки" Вашингтон передасть Москві свій перелік занепокоєнь.

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