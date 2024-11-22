Ми вже це чули про "Кинджали" та "Циркони": що не так з путінським "Орешником"

Учора Путін намалювався в ефірі та повідомив про те, що Росія застосувала по Україні якусь нову балістичну ракету "Орешник".

Таке вже було

Скажу так, за всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув про те, що б називалося "Орешник". Про це заявив Олександр Коваленко, інформує 24 Канал.

Читайте також Світ все більше схвильований перетворенням українських дітей у російських солдатів

Отже, дослівно російський президент Владімір Путін заявив, що: "Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 Махів, це 2,5 – 3 кілометри на секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що є у світі, і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено".

Так-так-так, щось подібне ми чули про "Кинджали", "Циркони" і так далі. До речі, а який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є "Кинджали" та "Циркони"? При цьому тактико-технічні характеристики такі ж – 10 Махів, а у "Кинджалу" навіть більше, а його успішно збиває ЗРК Patriot та SAMP/T.

Як пропагандисти намагалися виправдати удар по Дніпру

Та річ тут ось у чому – вчора, приблизно в другій половині дня, на багатьох російських майданчиках я спостерігав спробу виправдати удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не міжконтинентальна балістична ракета, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності – БРСД.

Тобто російське інформаційне середовище отримало указ применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру.

А ввечері на арену вийшов головний шизофренік всієї Росії і заявив про якийсь гіперзвуковий "Орешник". Мовляв, ні-ні-ні, це була ніяка не МБР – це був звичайний, конвенційний "Орешник".

Схоже, що після скоєного та усвідомлення потенційних наслідків Путін добряче перелякався. Чекаємо з нетерпінням, коли цю диво-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки. Адже її покажуть, правда?