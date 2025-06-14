Путін заявив, що Росія готова продовжити переговори з Україною після 22 червня
- Путін підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня під час розмови з Трампом.
- Розмова тривала 50 хвилин і стосувалася переважно ситуації довкола Ізраїлю та Ірану.
Увечері 14 червня відбулася розмова Путіна і Трампа. 24 Канал передає деталі.
Цікаво, що чергова телефонна розмова з російським диктатором відбулася в день народження Трампа.
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Про що говорили Путін і Трамп 14 червня
Помічник Путіна Ушаков розповів подробиці розмови російським ЗМІ.
Путін у бесіді з Трампом підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня,
– цитують його пропагандисти.
За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин і була "корисною". Помічник диктатора сказав, що Путін і Трамп висловили задоволення "позитивними особистими стосунками".
Цього разу розмова стосувалася переважно ситуації довкола Ізраїлю та Ірану.
Пропагандисти повідомили, що про Україну говорили таке:
- Путін розповів Трампу про перебіг обміну військовополоненими з Україною;
- Трамп підтвердив зацікавленість у "якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні".
Також Путін і Трамп під час розмови відзначили "збройне братерство під час Другої світової війни". Ще Путін привітав Трампа з днем народження.