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24 Канал Новини України Путін заявив, що Росія готова продовжити переговори з Україною після 22 червня
14 червня, 19:12
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Путін заявив, що Росія готова продовжити переговори з Україною після 22 червня

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Путін підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня під час розмови з Трампом.
  • Розмова тривала 50 хвилин і стосувалася переважно ситуації довкола Ізраїлю та Ірану.

Увечері 14 червня відбулася розмова Путіна і Трампа. 24 Канал передає деталі.

Цікаво, що чергова телефонна розмова з російським диктатором відбулася в день народження Трампа.

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Про що говорили Путін і Трамп 14 червня

Помічник Путіна Ушаков розповів подробиці розмови російським ЗМІ.

Путін у бесіді з Трампом підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня, 
– цитують його пропагандисти.

За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин і була "корисною". Помічник диктатора сказав, що Путін і Трамп висловили задоволення "позитивними особистими стосунками".

Цього разу розмова стосувалася переважно ситуації довкола Ізраїлю та Ірану.

Пропагандисти повідомили, що про Україну говорили таке:

  • Путін розповів Трампу про перебіг обміну військовополоненими з Україною;
  • Трамп підтвердив зацікавленість у "якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні".

Також Путін і Трамп під час розмови відзначили "збройне братерство під час Другої світової війни". Ще Путін привітав Трампа з днем народження.