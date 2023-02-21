Путін заявив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю

Росія продовжує погрожувати світу застосувати ядерну зброю. Диктатор Владімір Путін заявив, що країна-агресорка готова відновити випробування ядерки.

Про це кремлівський диктатор повідомив під час свого звернення до федеральних зборів 21 лютого, інформує 24 Канал. Також Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Знову залякування ядеркою

Так, Путін натякнув на використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США.

Якщо США проведуть випробування ядерної зброї, то ми проведемо. Міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США,

– сказав диктатор.

Звернення Путіна 21 лютого: про що говорив диктатор

Путін традиційно висловився про Україну, але маючи на увазі Росію. Він заявив, що на Заході ніхто не рахує людські жертви. Але це саме Путін так робить, коли жене на вірну смерть сотні тисяч своїх громадян.

Диктатор запевнив усіх присутніх, що спочатку буцімто атакували Донбас. А наступними цілями мали бути Крим і Севастополь. І ще раз повторив, що воює Росія не проти України.

Путін поскаржився також на санкції. Правда, переконував, що вони аж ніяк не вплинули на ситуацію в Росії. Мовляв, Захід своїми діями нічого не досягне.

Також Путін багато розповідав про буцімто економічний розквіт країни і хизувався вигаданими цифрами. Мовляв, навіть безробіття у Росії скоротилося.

Окрім цього, кремлівський диктатор заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі СНВ.

Наостанок Путін зауважив, що Росія готова до будь-яких викликів. І запевнив усіх присутніх, що правда за країною-агресоркою.

Цікаво! Під час звернення Путіна заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв не втримався і заснув.

Окрім Медвєдєва поспати встигли й інші чиновники та слуги Путіна. А деякі – сиділи з кам'яними обличчями.