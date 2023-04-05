Вже понад рік триває війна: Путін цинічно заявляє, що Росія не має жодних ворожих намірів
Російський диктатор Володимир Путін знову довів свою безглуздість: той факт, що розпочата ним війна в Україні триває уже понад рік, не завадив йому сказати, що його країна не має жодних ворожих намірів.
Свою цинічність Путін висловив під час церемонії вручення вірчих грамот 5 квітня, повідомляють росЗМІ. 24 Канал проаналізував головні тези агресора.
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"Росія відкрита до партнерства" – цинізм Путіна зашкалює
Диктатор спершу розійшовся поясненнями, що у світі зараз непроста ситуація: мовляв, "накопичилось багато суперечностей", та бачте, Росія тут ні до чого. Ба більше, усе навпаки і країна-агресор готова до партнерства. ще би, скруто наразі доводиться, певно, після світової ізоляції.
Підкреслю, що Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма без винятку країнами. Ми не збираємося ні від кого ізолюватися, не маємо упереджених і, тим більше ворожих намірів до будь-кого,
– цинічно зазначив Путін.
Тож, диктатор висловив сподівання, що "партнери дотримуватимуться у відносинах з ними (Кремлем) принципів рівноправності та взаємного врахування інтересів".
Та на які відносини Кремль може розраховувати узагалі, коли світу зрозуміло, що мати справу з терористами небезпечно. Путін за рік війни зробив усе можливо, аби цивілізовані країни відмовились вести діалог з ним та його країною.
Путін звинуватив США у війні
Ба більше, російський диктатор звинуватив США в початку війни Росії проти України. Він зазначив, що наразі відносини Росії та США переживають глибоку кризу.
Використання США у своїй зовнішній політиці таких інструментів, як підтримка так званих "кольорових революцій", підтримка "держперевороту" в Києві у 2014 році, зрештою і призвела до сьогоднішньої "української кризи" і додатково зробила свій негативний внесок у деградацію російсько-американських відносин,
– цинічно сказав диктатор.
Такі заяви сприймати спокійно складно, адже вони доводять, що Путін абсолютно відірваний від реальності. Цікаво, чи знає він, що його визнали воєнним злочинцем і як пояснює ордер на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.