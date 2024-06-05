"Ми лише захищались": Путін пригрозив ударами по країнах Заходу через допомогу Україні

Сьогодні, 5 червня, у російському Петербурзі відбувся форум за участі російського диктатора Владіміра Путіна. Там кремлівський очільник вкотре наговорив маячні стосовно підступної війни, яку він вирішив розв'язати проти нашої держави.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, глава країни-агресорки знову вдався до зміни понять та згідно з усіма пропагандистськими наративами, почав говорити про "загрозу" з боку України, передає 24 Канал.

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Путін знову наговорив маячні

Кремлівський очільник на зустрічі із журналістами світових інформаційних агентств вирішив розповісти свої байки стосовно війни в Україні, згідно з найкращими традиціями російської пропаганди.

Особливу увагу диктатор цинічно приділив Революції гідності так, буцімто це якимось чином стосувалося Росії.

Усі вважають, що Росія розпочала війну в Україні, але ніхто на Заході, в Європі не хоче згадувати, з чого почалася ця трагедія. Вона розпочалася з антиконституційного державного перевороту. Ось початок війни,

– заявив Путін.

Однак на цьому маячня з боку глави Кремля не закінчилася, оскільки диктатор вирішив спуститися до абсурду. За його словами Росія "не напала, а захищалась", хоча так і не зрозуміло – від кого та для чого.

Не обійшлося й без брехні щодо мобілізації та воєнного стану у нашій державі. Диктатор безглуздо заявив про існування вимоги поставити на облік 17-річних в Україні та знизити призовний вік до 18 років, що нібито стало ідеєю Сполучених Штатів.

Куди ж без погроз Заходу

Як з'ясувалося, для Владіміра Путіна стало справжнім "морально-етичним шоком" виникнення німецьких танків на території нашої держави. Тому, як завжди, він натякнув, що удари західною зброєю по території Росії у Кремлі сприймають, як "пряму війну" проти країни-агресорки.

Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України,

– каже російський господар.

Подібна позиція країн Заходу, зокрема і Сполучених Штатів, настільки налякала російського диктатора, що він вкотре повторив свої гучні промови про те, що "Москва реагуватиме" на такий дозвіл.

Нагадаємо, що ще нещодавно Владімір Путін в істериці заявив, що українські удари по Росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну.