Завершення "Північного потоку-2": Путін запевнив, що транзит газу Україною збережеться

Президент Росії Володимир Путін обговорив перспективи транзиту газу через Україну. Він заявив, що поставки в Європу збільшуватимуться.

Очільник Кремля сказав, що є можливість завантажувати газотранспортну систему України і надалі. Але для цього, мовляв, необхідна воля Києва до економічних відносин.

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Путін: Потрібна воля Києва щодо економічних відносин

За його словами, Україна монопольно завищує ціни на транзит газу. Водночас держава знижує привабливість свого транзиту, тобто має погану монополію.

Є можливість завантажувати ГТС України в майбутньому навіть після завершення терміну дії нинішнього контракту на транзит, але потрібна добра воля з боку українських партнерів,

– сказав Путін.

Окрім цього, російський президент заявив, що держава планує за 10 років наростити постачання газу в Європу на 50 мільярдів кубічних метрів. Путін відзначив, що експорт російського газу в Європу у 2021 році може знову перевищити 200 мільярдів кубічних метрів.

Можливість розрахунків за газ в євро

Також він наголосив, що Росія готова розглянути можливість розрахунків за газ в євро і національних валютах. "Газ не є біржовим товаром, тому загалом є можливість розглянути розрахунки в національних валютах", – додав Путін.