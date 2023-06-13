Медицина вже безсильна: Путін заявив, що Україна нібито займає "історичні території" Росії

Владімір Путін не припиняє розкидатися заявами, які не мають нічого спільного з дійсністю. Цього разу він вигадав, що Україна буцімто займає "історичні території" Росії.

Цю заяву він зробив під час зустрічі з воєнкорами. На цьому Путін, звичайно ж, не обмежився. Він вирішив нести байки про те, що українці буцімто хочуть жити коштом Росії на її цих самих "історичних територіях", передає 24 Канал.

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Путін хоче "нормальних" стосунків

Чому вони (українці – 24 Канал) нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з Росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!

– заявив Путін.

За словами Путіна, він вбачає загрозу в тому, що НАТО буцімто намагається зайти на оці "історичні території". Російський диктатор в пориві емоцій вигукнув: "Вони знахабніли, ні?!".

Це вже якась 100500-та версія історії України від Владіміра Путіна. Нагадаємо, що порівняно нещодавно він заявляв, що наша держава виникла лише у 1922 році. Мовляв, ми маємо завдячувати цьому Леніну, який "з якогось переляку" віддав нам "російські землі".

Насправді під час цієї зустрічі з воєнкорами Путін наговорив дуже багато всякого. Одна з заяв стосувалася мобілізації у Росії.

Чи буде в Росії нова хвиля мобілізації

За словами Путіна, всередині країни закликають до мобілізації. Мовляв, громадські діячі прагнуть набрати ще близько мільйона солдатів. Але кривавий диктатор вважає, що у цьому випадку слід звернути увагу на цілі, яких прагнуть досягнути у Кремлі.

Чи потрібно нам іти до Києва? Якщо так, то потрібна нова мобілізація, якщо ні, не потрібна. Сьогодні немає потреби у додатковій мобілізації,

​– зазначив він.