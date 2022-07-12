путін божевільний, але не у питанні власного заду, – Піонтковський про заяву "ми ще не починали"
Російський диктатор путін заявив, що вони "всерйоз поки що нічого не починали". Такі фрази лунають на фоні того, коли його війська воюють в Україні на повну силу.
Чого боятися таких заяв, коли й так щодня гинуть люди. Чим ще може погрожувати, коли обстрілює мирні квартали. Так 24 каналу прокоментував заяву путіна російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Ядерну бомбу застосує? Це ж безглуздо з військової точки зору. Це був би жахливий злочин", – зазначив експерт.
На його думку, після цього не тільки путін, а вся росія стала б ізгоєм людства на десятиріччя. Проте хід війни це не змінило б, адже українців не зупинити.
При цьому публіцист зазначив, що російський диктатор, звісно, хоче знищити Україну, але в нього дилема – він заплутався у цілях війни.
Є таке прислівʼя "божевільний, але мила не їсть". От він (путін – 24 канал) божевільний у багатьох питаннях – в ненависті до Заходу, до України. Проте в одному питанні "мила не їсть". Це питання у безпеці власного заду. Це навіть вище у рейтингу, ніж ненависть до України,
– повідомив Андрій Піонтковський.
"Він вже зрозумів, що цей план взяття Києва та знищення української держави – неможливо реалізувати. А це означає, що він програв? Диктатор, який зазнав військової поразки, в росії дуже погано закінчує", – додав російський публіцист.
Дивіться повне інтервʼю з Андрієм Піонтковським:
Останні новини щодо путіна
- путін їде з офіційним візитом до Ірану, який пообіцяв забезпечувати росіян дронами. Там глава держави-агресорки зустрінеться з іранським президентом Ібрагімом Райсі, а також главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- російський диктатор не приховує, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" – це російська армія. путін оголосив, що готовий прирівняти статус бойовиків квазіреспублік до російських військових.
- путін видав чергові погрози у бік України. російський диктатор заявив, мовляв, держава-агресорка ще "нічого серйозно не починала", а сама росія начебто не відмовляється від мирних перемовин.