Путін раптом вирішив провести нараду щодо рідкоземельних металів

Російський диктатор Владімір Путін у понеділок, 24 лютого, зібрав нараду стосовно розвитку галузі рідкоземельних металів країни-агресорки задля обговорень перспектив.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Таким чином у Кремлі розглядають "конкурентноспроможність" Росії.

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Яку нараду зібрав Путін

Російський диктатор зібрав зустріч з посадовцями щодо питання, яке, за його словами, нещодавно порушували на форумі майбутніх технологій Росії. Йдеться про "вітчизняну індустрію рідкісноземельних металів", що почали активно обговорювати на тлі потенційної угоди США та України.

Йдеться про наш стратегічний доробок на майбутнє, пріоритетний напрям, який уже сьогодні визначає і визначатиме глобальну конкурентоспроможність країни, темпи розвитку економіки та якість життя наших громадян. На вирішення поставлених завдань важливо націлити всі наявні інструменти та механізми розвитку,

– заявив Путін.

Він доручив налагодити повний цикл індустрії, забезпечити видобуток рідкісноземельних металів, які необхідні в мікроелектроніці в енергетиці, та їхню переробку аж до виробництва "готових високотехнологічних товарів з високою вартістю".

Цікаво, що незадовго до цього президент США Дональд Трамп заявив, що в Росії є речі, які цікавлять Сполучені Штати. Йдеться про рідкісноземельні метали. Він також наголосив, що може відвідати Москву, коли "все владнається". Але сказав, що для 9 травня візит нібито буде "занадто завчасний".