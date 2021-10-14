Путін зізнався, що боїться дестабілізації в Росії, якщо знову піде у президенти

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському телеканалу CNBC. Серед іншого він відповів на питання, чи збирається керувати росіянами до 84 років.

Річ у тім, що раніше його режим змінив конституції країни. І тепер Путін дійсно має начебто законне право знову балотуватися на посаду президента, причому не раз.

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Путін начебто не впевнений, чи йтиме у президенти знову

Главі Кремля Володимиру Путіну тиждень тому, 7 жовтня, виповнилося 69 років. Росією він керує з 2000 року:

Спершу 2 терміни поспіль мав, потім фактично доручив крісло президента повністю лояльному Дмитру Медведєву.

А тоді знову зайшов на 2 терміни (тільки вже не по 4, а по 6 років – адже змінив законодавство).

Владу Путін, вочевидь, віддавати не збирався й далі, тому організував цілий референдум щодо змін до конституції.

Росіяни його "підтримали", тож тепер керувати Кремлем Путін може аж до 2036 року – ще два терміни.

– ще два терміни. І вже не треба когось пускати навіть на кілька років у нагріте крісло.

А проте чи піде Путін на вибори, чи буде балотуватися – не таке вже й риторичне питання. Ось як президент Росії відповів на нього у розмові з американською журналісткою:

Ні, я на такі питання краще не буду відповідати. Це традиційна моя відповідь. До наступних виборів ще досить багато часу. Розмови на цю тему дестабілізують ситуацію.

Фактично, цими словами Путін визнав, що якщо оголосить про своє балотування, то може спровокувати в Росії дестабілізацію. Але він цього не хоче. Мовляв, "ситуація повинна бути спокійною, стабільною, щоб всі органи влади, всі державні структури працювали впевнено і спокійно".

Так, Конституція дозволяє мені це зробити, балотуватися на наступний термін. Але жодних рішень з цього приводу поки не ухвалено,

– підсумував Путін.

президентські вибори в Росії заплановані на 2024 рік. Тобто, ще 3 роки Володимир Путін точно буде біля кремлівського керма, якщо не станеться чогось екстраординарного.

До слова, цього ж дня Путін говорив і про газ та його транспортування територією України: