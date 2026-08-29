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29 серпня, 18:06
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Скинув маску: Путін порівняв війну проти України з полюванням косаток на ведмедів

Вероніка Соцкова

Володимир Путін зробив цинічну заяву про справжні мотиви нападу на Україну. Під час публічного виступу 29 серпня російський диктатор відверто порівняв агресію проти суверенної держави з полюванням хижаків на здобич.

Про це він заявив під час зустрічі з педагогами та студентами.

З чим Путін порівняв війну?

29 серпня Путін виступив на зустрічі з педагогами та студентами у Московському педагогічному державному університеті. Під час розмови він згадав експедицію одного з учасників зустрічі на Північний полюс та заговорив про білих ведмедів і косаток.

Російський лідер заявив, що косатки нібито можуть нападати на білих ведмедів зграєю та розривати їх на частини.

А ось там поруч із білими ведмедями косатки мешкають. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і розривають їх на частини. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. І про це теж треба розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію, 
– заявив Путін.

Його заява фактично вкладає агресію Москви у логіку, де сильніший хижак має право нападати на слабшого.

 

 

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