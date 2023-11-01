Може хіба гарно втекти, – Світан припустив, навіщо Росія змінила командувача на Херсонщині
Владімір Путін, ймовірно, змінив командувача окупаційними військами на Херсонщині. Ним став Міхаіл Теплінський, який відомий успішною втечею росіян з правого берега Дніпра.
Новий керівник Дніпровського угруповання російських військ народився у Донецькій області. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив 24 Каналу, що розуміння Теплінським регіону може пояснювати, чому у Кремлі намагаються його використати.
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Чи готується Росія до відходу з Херсонщини
Як відомо, Теплінський керував відведенням окупаційного війська з правобережжя Херсонщини. На думку Світана, призначити його командувати окупантами на лівому березі Дніпра у Кремлі могли вирішити з 2 причин:
- затикати дірки, які немає чим закрити;
- можливо, прикрити відхід росіян і відійти до Криму.
Так, якщо керівництво ухвалює завдання відійти, то для таких дій краще залучати командувача, який вже має такий досвід.
Світан припустив, чому Росія змінила командувача на Херсонщині: дивіться відео
Попри те, що відхід росіян Теплінському вдалося непогано організувати, решту завдань на фронті – він провалив. Раніше він кілька місяців відповідав за Донецький та Запорізький напрямки. Та коли ЗСУ пішли в наступ – він не зміг утримати окуповані території. Як наслідок, українські оборонці "прогризли" фронт у районі Роботиного на Запоріжжі та Бахмута Донецької області.
"На Луганському напрямку він абсолютно провалив усі дії, бо тоді намагався наступати на Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Як генерал для наступальних дій – він абсолютно ніякий. А ось відходити, прикрити відхід за допомоги десантури – він може. Подивимося, як розвиватимуться події, але одна з функцій, з якими він гарно справляється – грамотно та правильно втекти", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.
Що відомо про повернення Теплінського
- Російські військові блогери 29 жовтня заявили, що командувач повітряно-десантних військ країни-агресорки Міхаїл Теплінський замінив Алєга Макаревича на посаді командувача угруповання російських військ на Херсонському напрямку. Ймовірно, Путін вирішив відправити його у відставку через те, що Макаревич не зміг відбити рейди українських сил на лівобережжі.
- У розвідці Великої Британії зазначили, ймовірно, Теплінський користується повагою у російському генштабі. А також має досвід командування операціями на Херсонщині.
- Що цікаво, це вже не перше повернення Теплінського на війну в Україні. Тоді його військам відводили ледь не ключову роль у битві за Бахмут.