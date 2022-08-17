путін скорегував свої плани: Фейгін припустив, які наступні кроки кремля

Ймовірно, що путін тимчасово відмовився від своїх першочергових планів захопити всю Україну. Тепер він намагається "вичавити" все можливе з того, що "досягнув" за майже 6 місяців війни.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, найімовірніше, що путін зараз дещо скоригував власні плани. Адже ситуація розвивається не так, як він хотів.

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Станом на майже 6 місяць повномасштабної війни завдяки героїчному спротиву Збройних Сил російські війська "загрузли" на Донбасі та Півдні України. Тому про плани на захоплення всієї України поки взагалі не йдеться.

путін змінив свої першочергові плани

Цілком можливо, що зараз російський диктатор зосередиться на утриманні тих територій, які нещодавно його війська окупували – частина Луганської та Донецької областей та певна територія Півдня України.

На думку Фейгіна, ситуація з Херсонською областю зараз досить непевна для путіна. Ймовірно, вони перенесуть свій фейковий "референдум", щоб не ризикувати власною репутацією.

Прозвучало, що вони можуть перенести "референдуми" з 11 вересня. На це може бути кілька причин. Одна з них – невпевненість, що зразу після "референдуму" вони ці території не втратять. Можливо, в елітах росії є певна група людей, яка виступає за те, щоб почекати і не ризикувати, – зазначив Фейгін.

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Додамо, на думку українського політолога Миколи Давидюка, росія вже намагається заморозити війну проти України та хоча б якось домовитися про певні переговори. Зараз головне завдання окупантів – зберегти ситуацію такою, якою вона є.