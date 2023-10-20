КНДР вже не голодранці, а ідеал: як Росія змінила свою риторику через війну в Україні

У Росії всі влаштовані однаково: або принижувати, або принижуватися. Відразу видно, коли в них справи кепські.

От пропагандистка Ольга Скабєєва аж захлинається від захвату під час репортажу з Північної Кореї: "Так подобається, так подобається! І ніякого свавілля, жодної диктатури, навколо вільні та щасливі люди... От би й нам у Росії так".

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Свого часу російські пропагандисти відгукувалися про КНДР по-іншому: "Голодранці, існують лише за нашої та китайської допомоги". Тепер вже Північна Корея – приклад для наслідування.

Раніше очільник Кремля Владімір Путін чекав би у Москві, допоки північнокорейський диктатор Кім Чен Ин допхається туди своїм бронепотягом. А зараз, коли боєприпаси знадобилися, фюрерок сам відправився на Далекій Схід недоімперії, щоб висловити ввічливість і вдячність колезі по автократії.

Перед китайським товаришем Сі Цзіньпіном Путін просто плазує. На фото намагається бути поближче, щоб всі бачили, хто у великого китайського імператора старша дружина. Про якісь домовленості з Сі Цзіньпіном Путін журналістам не розповідає. Все тому, що нема домовленостей і бути не може — виключно вказівки лідера супердержави своєму недолугому васалу.

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Про що вказівки? Про підтримку напруги на Близькому Сході, щоб Сі Цзіньпіню було чим торгуватися з американським президентом Джо Байденом щодо "справедливих умов конкуренції". Якщо зможуть про щось домовитися на зустрічі, яка готується вже декілька місяців, то США заспокоять Ізраїль, Китай вплине на арабські країни, а Росія буде відтягувати ХАМАС. Адже брати-терористи, у яких руки по лікті у крові мирних громадян, розуміють один одного з півслова. Точніше, з півмільйона доларів.

"Мирний настрій" Путіна – це теж з необхідності сумлінно виконувати волю володаря Піднебесної. Бо Китай хоче торгувати, а не воювати, от і фюрерку доводиться мавпувати.

Я у дитинстві на власні вуха чув по радіо пісню "Росіянин з китайцем брати на віки". Бачив хроніку, як у Москві відкривали шикарний ресторан "Пекін". І пам'ятаю, чим все закінчилося – островом Даманським. Китай висновки зробив, гри на рівних він вже не допустить. Тому для Росії це не партнерство, а холопство. З часів Орди призвичаїлися.