І це дуже важливо з огляду на те, що ця тема обов'язково буде розкручуватися різними інформаційними каналами і стане частиною інформаційної війни Росії. про це пише Вадим Денисенко.

При цьому ми маємо також розуміти: 2026 рік дещо розширив червоні лінії, які не були табу в прямому значенні цього слова. Причина зникнення цих самих умовних червоних ліній лежить не в моральних принципах, а в збільшенні кількості на можливостях засобів ураження. Масштабування, перш за все безпілотних систем міняє і буде міняти хід цієї війни не лише на фронті, але й в тилу.

Чи вдасться паралізувати авіасполучення в Росії?

Як мінімум, частково закрити головні аеропорти Росії можливо і це принесе війну в Москву та Санкт-Перербург, перш за все.

Є ще один аспект: авіасполучення є одним з головних логістичних засобів для Росії. І закриття аеропортів, навіть часткове, безумовно стане вагомим ударом по економічному і морально-психологічному стану Росії.

Повторю ще раз: дискусія про те, що не можна порівнювати закриття неба і 10 годин без світла некоректна. Росія і так планувала бити по нашій енергетиці. Безвідносно до наших ударів по аеропортах.

Путін дає задню

Дуже важливо, що Путіни особисто заявив: мобілізації не буде. Досі він утримувався від цих заяв.

Схоже, ситуація з нашою інформпюкампанією "антимобілізація" починає давати плоди. Настрій російського суспільства такий, що Путіну особисто доводиться говорити: він готовий відступити на крок назад.

Він не може повністю відмовитися від мобілізації і закриття інтернету. Але поки він змушений визнати часткову суб'єктність свого населення і дещо відступити. Заява про те, що мобілізації не буде (дослівно "чушь собачья") – це точно відтермінування мобілізації. Але це також призведе до росту репресій.

Путін не може пробачати таку слабкість самому собі. Але винним себе в зриві (перенесенні) таких планів він не може. Тому чекаємо нових репресивних ідей.

Що з мирними перемовинами?

На жаль, зараз немає жодних передумов для переговорів. В цьому плані ми бачимо дві тенденції.

Трамп пробує зіграти в чергову мирну гру з Путіним. Його гра зводиться до двох аспектів: по-перше, спробувати вийти на якусь угоду (візит Реткліффа та можлива майбутня зустріч керівника ФБР з керівництвами ФСБ – це частково, про це).

А, по-друге, якщо Трампу це не вдасться, тут включиться поганий поліцейський. І цю лінію найкраще продемонстрував міністр фінансів Бессент, який, на саміті двадцятки, заявив своєму візаві Сілуанову, що не буде домовленостей поки йде війна.

Але, в цілому, українська війна не розглядається США, як окремий кейс. Поки це гра у вибори, де логіка наступна: вдасться угода – розкажемо виборцям. Не вдасться – розкажемо, як Трамп старався.

Друга тенденція щодо переговорів – Китай чекає провалу американських ініціатив і запрошення до діалогу.

Окремо варто звернути увагу на мирні заяви Моді. Індія поки стоїть збоку, але при нагоді, обов'язково включиться в цю гру.

Якщо говорити про часові лаги теоретично можливих переговорів, то в ідеальному сценарії, запрошення Китаю до діалогу з'явиться на зустрічі Трамп – Сі наприкінці вересня. В поміркованому сценарії таке запрошення може з'явитися до кінця весни 2027. В негативному сценарії – не раніше ніж через рік.