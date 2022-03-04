Путін змінює тактику: Росія діє здебільшого терористичними, а не воєнними методами

Російські окупанти змінили тактику ведення війни. Росія переходить до відверто терористичних способів.

Все через не виконання завдання військового бліцкригу. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

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Збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів.

Почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди.

Російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська.

У Генштабі ЗСУ попереджають українців, що незабаром ворог почне комплексно та масштабно поширювати фейкові новини за допомогою усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел,

– мовиться у повідомлені.

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