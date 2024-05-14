Путін знайшов посади для Патрушева і Пєскова: нові призначення в адміністрації глави Кремля

Миколу Патрушева призначено помічником президента Росії. Водночас Дмитро Пєсков зберіг посаду прессекретаря президента та посаду заступника керівника адміністрації глави держави.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, президент країни-агресора призначив своїм помічником і губернатора Тульської області Дюміна.

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Дюмін розпочинав свою кар'єру як офіцер охорони у Службі безпеки президента. Відомий як "охоронець Путіна".

Свої посади зберегли Антон Вайно (керівник АП), Олексій Громов та Сергій Кирієнко (перші заступники керівника), а також Дмитро Пєсков (прессекретар президента з 2008 року).

З посади голови Комітету Держдуми з питань культури у помічники Путіна пішла Олена Ямпольська. Максима Орєшкіна підвищено з помічника Путіна до заступника глави адміністрації президента.

Що цьому передувало