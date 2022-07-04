Путін знайшов собі нову жертву

Задоволення навіть однієї вимоги терориста сьогодні зробить його ще більш зухвалим та жорстоким завтра, роздмухає його апетит. А поліцейських – слабшими та вразливішими.

Нова жертва терориста – Литва. І хоча може здаватися, що мова йде просто про транзит товарів через Литву до Калінінграда, насправді все значно глибше та серйозніше – мова про суверенітет, суб'єктність та незалежність Литви.

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Росія мала свої плани на Литву

З моменту розпаду Радянського союзу Росія ставила собі за мету перетворити Литву на транзитну країну – додаток Росії, територію між двома частинами Росії. Коридорну країну, без права суверенітету над власною територією.

Росія вимагала екстериторіальності у всьому: починаючи від товарів, закінчуючи людьми та військами й технікою. Литва героїчно чинила опір, навіть тоді, коли члени ЄС вимагали від неї зворотного під час вступу до Союзу.

Сьогоднішня штучна істерика Росії щодо блокування товарного транзиту – це продовження цієї боротьби. Росія знала ще під час прийняття четвертого пакета санкцій, що наслідки будуть саме такими.

В регламентних документах прямо згадувався Калінінград. Але вона чекала до останнього, щоб маніпулятивно підняти ґвалт та погрожувати ударами.

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Помилка може дорого коштувати

Якщо зробити санкційне виключення для товарів, що переміщуються територією Литви – це саме те, що потрібно Росії, щоб збільшити свою владу над Литвою та принизити її суверенітет і європейську приналежність.

Станом на сьогодні для ураження ЄС Росії буде достатньо особливих прав на литовську землю та слабкості Європи, яка погодиться у відповідь на погрози їх надати. Але це лише станом на сьогодні. Не мине і кількох днів, як Росія прийде знов за наступною здобиччю.

Варто зробити лише одну єдину поступку терористу, і ви довго не зможете його позбутися, та дорого заплатите за цю помилку.

Путін знайшов нову жертву – Литву / Фото Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа попередив минулих вихідних, що послаблення санкцій означатиме "умиротворення". А президент Джо Байден безкомпромісно та безапеляційно сказав, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

ЄС спільно за ці чотири місяці подолали чимало різноманітних викликів. Росія вдосконалила свій шантаж та тероризм, щоб знайти вразливе місце всередині союзу та вдарити туди. Виокремлення Литви як особливої території, звільненої від частини санкцій – зараз саме те вразливе місце, де Росія розраховує на слабкість ЄС.

Завдання союзу зробити навпаки – зміцнити Литву, перетворивши її на фортецю і позбавивши Москву будь-яких сподівань на те, що колись Литва навіть теоретично може стати її коридором.

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