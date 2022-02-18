Путін знову каже, що Україні треба говорити з "представниками Донбасу", щоб налагодити ситуацію

Очільник Кремля Володимир Путін відзначився черговою зухвалою заявою щодо Донбасу. Він продовжує уперто наполягати на переговорах України з терористами на окупованих територіях.

Володимир Путін 18 лютого зустрівся у Кремлі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Саме після розмови він знову продовжив наголошувати на виконанні мінських домовленостей.

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Путін у всьому звинувачує Україну

Очільник Кремля в звичному для нього дусі перекручування знову цинічно почав у всьому звинувачувати нашу державу. Мовляв, саме Україна сповільнює процес і не виконує "Мінськ". Ба більше, Путін нахабно стверджує, що консультації радників нормандського формату є безрезультатними.

Все, що потрібно зробити Києву – це сісти за стіл переговорів із представниками Донбасу та обговорити всі необхідні заходи... Натомість ми спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі,

– цинічно заявив Путін.

При цьому він із Лукашенком обговорив спільну відповідь їхніх країн на так звані "агресивні дії Заходу".

Останні новини про мінські угоди

На тлі загрози нападу Росії та напруженої ситуації на окупованому Донбасі загалом, все частіше лунають думки щодо мінських угод. Президент Володимир Зеленський заявляв, що мінські угоди не передбачають розв'язання теперішніх проблемних питань. Адже вони стосуються реінтеграції тимчасово окупованих територій, а не того, що відбувається зараз.

Також 17 лютого з ініціативи Росії в ООН відбувалось засідання Радбезу з обговоренням мінських угод.

Свою думку щодо домовленостей висловили й звичайні українці. Більшість переконана, що мінські угоди не працюють з вини Росії. Понад 60% опитаних вважають, що ці домовленості слід переглянути.

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Мінські угоди – це усталений узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі. Мінські домовленості є політичними, а не юридично обов'язковими документами. Верховна Рада України не ратифікувала їх як міжнародно-правові договори.