Путін знову наказав скласти список недружніх країн

Лідер держави-агресорки наказав знову скласти перелік недружніх країн. Його у дводенний термін має сформувати російський уряд.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Кремля, повідомляє 24 канал. Країна, яка почала повномасштабну війну в Україні, руйнує її міста та вбиває мирних людей, ймовірно, вирішила скласти перелік тих країн, які засуджують її звірства.

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У Росії знову складуть список недружніх країн

Уряду Росії у дводенний термін визначити перелік іноземних держав, які здійснюють щодо країни, російських юридичних осіб та фізичних осіб недружні дії,

– йдеться у документі.

Кредиторам з країн, які нібито здійснюють недружні події, російські компанії зможуть виплачувати борги не у євро або доларах, а в російських рублях.

Нагадаємо, раніше Москва вже формувала перелік недружніх країн. У розпорядженні, яке затвердили у травні 2021 року, недружніми були лише США та Чехія. Для посольств цих країн у Росії вирішили ввести заборону по працевлаштуванню росіян.

Війну Росії проти України відкрито засуджує весь цивілізований світ. Тому Кремлю, мабуть, доведеться формувати величезний список.

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