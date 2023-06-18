Ядерною зброєю Кремль лякає не українців

Нещодавні заяви Владіміра Путіна про ядерну зброю зрежисовані та заздалегідь підготовлені. Вони мають дві аудиторії.

Путін знову лякає

По-перше, російське населення. Путін ще раз хотів нагадати росіянам, що вони мають пишатися найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї, адже чимось іншим пишатися вже не залишилося. І, звісно, заспокоїти, що він цю зброю не збирається використовувати.

До теми У спілкуванні з росіянами є лише один дієвий аргумент

По-друге, основна аудиторія – це Захід. Тут Путін має три цілі.

Перша – продовжувати лякати частину західних політиків і, особливо, західне суспільство. Путін намагається вбити клин між ними, розраховуючи, що підтримка суспільств у постачанні нам зброї зменшиться.

Саме на це розраховані заяви про можливість ударів по західних аеродромах, де начебто базуватимуться F-16. В реальності це означатиме ядерний удар по НАТО і суперечить навіть російським доктринам застосування ядерної зброї. Однак розрахунок Путіна простий – а хто це взагалі зрозуміє?

Друга мета – якнайдорожче "продати" початок розмов зі США щодо обмежень і контролю за ядерною зброєю. Путін призупинив договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але Росія дотримується передбачених у ньому обмежень, хоча обміну інформацією та інспекціями між США та Росією немає.

Договір завершується у 2026 році, і радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван нещодавно запропонував розпочати розмову про те, що буде далі. Путін розуміє, що ця тема цікавить і американців, і світ. Тому він буде продавати її максимально дорого.

Звісно, при цьому граючи у допомогу китайцям в цій сфері. Саме з цим пов'язана заява Путіна, що Росія не збирається скорочувати ядерну зброю.

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Третя – показати, що Росія збільшує свій контроль над Білоруссю і тепер має додатковий арсенал "висунутий в напрямку Європи".

У цілому та сама пісня: "Домовляйтеся зі мною, оскільки в мене найбільше ядерної зброї й так буде і надалі". Американці розуміють виклики, пов'язані з контролем над стратегічною зброєю, але також добре розуміють слабкі сторони Росії, адже витримати гонку озброєнь під санкціями Росія не зможе. СРСР загнувся і без санкцій. Пояснювати західним суспільствам, що більше зброї для нас не означає більше ядерної загрози для них – стає викликом.

Страх – серйозна зброя. Проти нас цю зброю Кремль втратив. Водночас не допустити падіння військової підтримки через залякування Росією стає все більш важливим.