Путін знову всіх переграв

Парадокс: Росія постійно генерує новини про супер біологічно зброю, яку в Німеччині готувалися зробити на базі українських секретних біолабораторій на гроші Сороса під керівництвом сина Байдена, яка буде спрямована проти виключно слов'янського етносу.

І постійно гонить вмирати в Україну тисячі бойових бурятів і ТікТок-воїнів Кадирова, які нічого спільного із цим слов'янським етносом не мають.

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Навіщо взагалі проти Росії антислов'янська зброя, якщо там тих слов'ян вже майже не лишилося?

Цією зброєю навіть їх міністра оборони не зачепиш і виліт бойових голубів призвів би тільки до зайвих витрат на їх підготовку. Та у Східній Європі сумарно слов'ян вже набагато більше ніж у тій Росії.

А може це і є хитрий план Путіна? Він знає про супер технологічну генетично-слов'янську зброю, яку розробили в Україні й тому сидить у бункері, щоб на нього випадково не наср*в бойовий голуб. І тому він оточив себе у боротьбі за русскій мір тувінськими шаманами і кадировськими посіпаками? Щоб їм було не страшно?

І посилає в Україну бурят, яких, по-перше, ніхто не рахує, а по-друге, в них точно не схожа генетика з українцями й розроблена на українцях біологічно-генетична нанозброя би тут не подіяла. От знову Путін усіх переграв. Не просто так він приймає ванни з екстрактів рогів оленів. Напевно, це шаманська технологічна антизброя.

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"Геніальна" стратегія Кремля

Найкумедніше було б, якби йому дійсно в одній з його папочок про це розповідали й він у це повірив. Адже у папочках не буде висновків учених, які кожного разу кажуть, що така зброя тупо неможлива і це прояв чиєїсь хворої уяви. Да вже навіть Наталія Поклонська, не найрозумніша у світі жінка, сумнівається пропаганді своїх товаришів по анексії Криму. Але папочки все кладуть і кладуть, і от же кажуть, що знищили у Києві 5 біолабораторій.

Цікаво, може вони росфігачили "Ретровіль", бо там був центр вакцинації? І таким чином вони боролися із надсекретними чіпами, які заробив ще й Біл Гейтс для контролю над слов'янським етносом?

Напевно, Біл Гейтс хотів, щоб усі слов'яни підійшли до краю землі й зістрибнули. Тому ці кляті американці й розповідають усім, що земля кругла.

Путін приймає ванни з екстрактів рогів оленів / Фото Getty Images

До речі, це геніальна стратегія. Лякати всіх росіян біологічною і ядерною зброєю, і гнати при цьому своїх солдатів у радіоактивний Рудий ліс. Чи коли ці ушльопки повернуться додому і будуть там світитися, то це буде використовуватися російською пропагандою як доказ того, що в Україні була ядерна зброя? Знову Путін усіх переграв.

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