Співпраця зі США, переговори й не лише: Путін виступив із низкою заяв
Путін зробив низку заяв про відносини Росії зі США та переговорний процес щодо війни в Україні. За його словами, контакти між спецслужбами двох країн тривають, а переговори щодо українського питання наразі перебувають у замороженому стані.
24 Канал зібрав найголовніші заяви російського диктатора.
Що сказав Путін?
Путін також висловився про відносини з Японією. За його словами, його не здивувала позиція Токіо, проте він не розуміє погіршення відносин із Росією. Ми дбайливо ставилися до них. Що ми зробили таке? Взагалі нічого, За словами Путіна, Москва була готова обговорювати різні питання і в багатьох напрямках реагувала позитивно, проте Японія "крок за кроком" почала погіршувати відносини. "Будь-які військові об'єкти в Україні є нашою законною метою. Британські, які завгодно", – Путін. Путін заявив, що Москва наразі не завдає ударів по військово-політичному керівництву України. Як бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що люди, якщо зрозуміють, що хочуть вирішувати питання мирним шляхом, а не за 40 днів зруйнувати нашу економіку, – нам якісь переговорники потрібні. Це заявка на тероризм. Ми знайдемо, як відповідати, За словами Путіна, Україна під час своєї 40-денної операції нібито завдала Росії збитків приблизно на 1% ВВП. Він також заявив про пошкодження близько 100 кораблів та загибель людей, серед яких, за його словами, були громадяни Азербайджану й Туреччини. Тоді ми сказали: гаразд, ми будемо відповідати їм тим самим. Вони самі відкрили скриньку Пандори. Вони відчули загрозу для своєї економіки, Путін також почав говорити про економічну ситуацію в Україні та можливі проблеми, які, на його думку, можуть виникнути. "Вони витрачають на імпорт приблизно 8 мільярдів євро або доларів на місяць. За експорт отримують приблизно 3 мільярди – це зерно та інші сільськогосподарські продукти. А 5 мільярдів – це подачки Заходу. Ось так виживає Україна. Тут і фермери страждають, і банки. Це серйозний виклик. Я не кажу, що ми обвалимо економіку. Але три можливі кризи: валютна, бюджетна та банківська", – сказав Путін. Путін назвав повідомлення про нову мобілізацію в Росії "інформаційною атакою". Путін заявив, що якщо Вірменія вирішила рухатися у бік Європейського Союзу, то це її рішення, однак одночасне перебування в ЄС та ЄАЕС, за його словами, неможливе. Вірменія отримує досить великі преференції. І наш ринок, і об'єкти будуються. Використовуючи ці преференції, країна певною мірою буде, використовуючи всі вигоди, прагнути звідси піти. Нехай вони скажуть, які в них цілі, ми домовилися вести діалог у спокійному режимі, Путін прокоментував указ щодо заходів захисту критичної інфраструктури. "Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Противник завдав шкоди, тому що НПЗ не були захищені. Компанії кажуть, що це обов'язки правоохоронних органів. Коли поговорили, вони зрозуміли, що треба долучатися. По трьох НПЗ було завдано удару, але не вийшло – вони захищені. Потрібно працювати всім разом, указ спрямований на те, щоб об'єднувати зусилля", – сказав російський дииктатор. Путін заявив, що Росії залишилося відремонтувати 10% пошкоджених НПЗ. Київ просить про відновлення переговорів, просить про особисті зустрічі, але з терористами переговорів не ведуть, Щодо дій німецької влади – це передусім пов'язано з внутрішньополітичними процесами. Підприємства закриваються, робочі місця [втрачаються]. Незрозуміло, навіщо все це робиться. Пояснити це можна одним – протистоянням агресивній Росії. А де докази? Ось. Я не чув таких заяв, але якщо вони були сказані вголос – це заявка на тероризм, Путін пояснив свою нещодавню метафору про косаток і білих ведмедів: Його запитали, хто в його порівнянні є ведмедем, а хто – косаткою, яка його їсть. "Якщо хтось спробує стягнути нас вниз харчовим ланцюгом, проковтнути, зжерти нас, то може отримати і по зубах", – сказав він. Раніше Путін, говорячи про білих ведмедів, навів метафору з косатками: "Уявляєте, ось там поруч мешкають косатки. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і розривають їх на частини. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. І про це теж потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію". Путін окремо зупинився на ударах по енергетичній інфраструктурі та пригрозив Україні новими атаками. Нашим військам дано відповідні вказівки щодо нанесення масованих ударів по енергетиці України, Водночас глава Кремля намагався представити майбутні атаки як нібито відповідь на удари України по російських об'єктах. Буде відповідь, Говорячи безпосередньо про переговори щодо завершення війни в Україні, Путін заявив, що цей процес наразі не має активного розвитку. Процес переговорів щодо українського треку загалом заморожений, як ми розуміємо, Окремо глава Кремля згадав спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. "Віткофф і Кушнер – завжди бажані гості в Росії, Москва із задоволенням працює з ними", – заявив Путін. При цьому російська сторона раніше не підтверджувала конкретних домовленостей щодо повернення Віткоффа та Кушнера до переговорного процесу щодо України. Російський диктатор висловився про переговорний процес зі США. Він заявив, що Москва виступає за переговори, які мають конкретний зміст, фактично наголосивши на необхідності предметного обговорення. Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом, Коментуючи візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, Владімір Путін заявив, що контакти між представниками спецслужб Росії та США відбуваються постійно. Контакти між представниками спецслужб здійснюються завжди. Вони були навіть у найважчі періоди холодної війни, Раніше повідомлялося, що під час візиту до Москви Джон Реткліфф зустрічався з керівником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним та головою ФСБ Олександром Бортніковим.
– заявив президент.
Путін про можливість ударів по військово-політичному керівництву України
– заявив Путін.
Путін заявив про нібито 1% ВВП збитків Росії від 40-денної операції України
– заявив російський президент.
Путін про рух Вірменії у бік ЄС
– заявив Путін.
Путін – про слова Зеленського щодо "де-факто закриття" російського повітряного простору для цивільної авіації
– заявив він.
Путін – про звинувачення Німеччини в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига
– сказав він.
Путін погрожує ударами по енергетиці України
– заявив Путін.
– пригрозив Путін.
– сказав Путін.
Віткофф і Кушнер є бажаними гостями в Росії, – Путін
Путін про переговори
– сказав Путін.
Путін заявив про постійні контакти між спецслужбами Росії та США
– заявив Путін.
Путін також висловився про відносини з Японією. За його словами, його не здивувала позиція Токіо, проте він не розуміє погіршення відносин із Росією.
Ми дбайливо ставилися до них. Що ми зробили таке? Взагалі нічого,
За словами Путіна, Москва була готова обговорювати різні питання і в багатьох напрямках реагувала позитивно, проте Японія "крок за кроком" почала погіршувати відносини.
"Будь-які військові об'єкти в Україні є нашою законною метою. Британські, які завгодно", – Путін.
Путін заявив, що Москва наразі не завдає ударів по військово-політичному керівництву України.
Як бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що люди, якщо зрозуміють, що хочуть вирішувати питання мирним шляхом, а не за 40 днів зруйнувати нашу економіку, – нам якісь переговорники потрібні. Це заявка на тероризм. Ми знайдемо, як відповідати,
За словами Путіна, Україна під час своєї 40-денної операції нібито завдала Росії збитків приблизно на 1% ВВП. Він також заявив про пошкодження близько 100 кораблів та загибель людей, серед яких, за його словами, були громадяни Азербайджану й Туреччини.
Тоді ми сказали: гаразд, ми будемо відповідати їм тим самим. Вони самі відкрили скриньку Пандори. Вони відчули загрозу для своєї економіки,
Путін також почав говорити про економічну ситуацію в Україні та можливі проблеми, які, на його думку, можуть виникнути.
"Вони витрачають на імпорт приблизно 8 мільярдів євро або доларів на місяць. За експорт отримують приблизно 3 мільярди – це зерно та інші сільськогосподарські продукти. А 5 мільярдів – це подачки Заходу. Ось так виживає Україна. Тут і фермери страждають, і банки. Це серйозний виклик. Я не кажу, що ми обвалимо економіку. Але три можливі кризи: валютна, бюджетна та банківська", – сказав Путін.
Путін назвав повідомлення про нову мобілізацію в Росії "інформаційною атакою".
Путін заявив, що якщо Вірменія вирішила рухатися у бік Європейського Союзу, то це її рішення, однак одночасне перебування в ЄС та ЄАЕС, за його словами, неможливе.
Вірменія отримує досить великі преференції. І наш ринок, і об'єкти будуються. Використовуючи ці преференції, країна певною мірою буде, використовуючи всі вигоди, прагнути звідси піти. Нехай вони скажуть, які в них цілі, ми домовилися вести діалог у спокійному режимі,
Путін прокоментував указ щодо заходів захисту критичної інфраструктури.
"Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Противник завдав шкоди, тому що НПЗ не були захищені. Компанії кажуть, що це обов'язки правоохоронних органів. Коли поговорили, вони зрозуміли, що треба долучатися. По трьох НПЗ було завдано удару, але не вийшло – вони захищені. Потрібно працювати всім разом, указ спрямований на те, щоб об'єднувати зусилля", – сказав російський дииктатор.
Путін заявив, що Росії залишилося відремонтувати 10% пошкоджених НПЗ.
Київ просить про відновлення переговорів, просить про особисті зустрічі, але з терористами переговорів не ведуть,
Щодо дій німецької влади – це передусім пов'язано з внутрішньополітичними процесами. Підприємства закриваються, робочі місця [втрачаються]. Незрозуміло, навіщо все це робиться. Пояснити це можна одним – протистоянням агресивній Росії. А де докази? Ось. Я не чув таких заяв, але якщо вони були сказані вголос – це заявка на тероризм,
Путін пояснив свою нещодавню метафору про косаток і білих ведмедів:
Його запитали, хто в його порівнянні є ведмедем, а хто – косаткою, яка його їсть.
"Якщо хтось спробує стягнути нас вниз харчовим ланцюгом, проковтнути, зжерти нас, то може отримати і по зубах", – сказав він.
Раніше Путін, говорячи про білих ведмедів, навів метафору з косатками:
"Уявляєте, ось там поруч мешкають косатки. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і розривають їх на частини. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. І про це теж потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію".
Путін окремо зупинився на ударах по енергетичній інфраструктурі та пригрозив Україні новими атаками.
Нашим військам дано відповідні вказівки щодо нанесення масованих ударів по енергетиці України,
Водночас глава Кремля намагався представити майбутні атаки як нібито відповідь на удари України по російських об'єктах.
Буде відповідь,
Говорячи безпосередньо про переговори щодо завершення війни в Україні, Путін заявив, що цей процес наразі не має активного розвитку.
Процес переговорів щодо українського треку загалом заморожений, як ми розуміємо,
Окремо глава Кремля згадав спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
"Віткофф і Кушнер – завжди бажані гості в Росії, Москва із задоволенням працює з ними", – заявив Путін.
При цьому російська сторона раніше не підтверджувала конкретних домовленостей щодо повернення Віткоффа та Кушнера до переговорного процесу щодо України.
Російський диктатор висловився про переговорний процес зі США. Він заявив, що Москва виступає за переговори, які мають конкретний зміст, фактично наголосивши на необхідності предметного обговорення.
Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом,
Коментуючи візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, Владімір Путін заявив, що контакти між представниками спецслужб Росії та США відбуваються постійно.
Контакти між представниками спецслужб здійснюються завжди. Вони були навіть у найважчі періоди холодної війни,
Раніше повідомлялося, що під час візиту до Москви Джон Реткліфф зустрічався з керівником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним та головою ФСБ Олександром Бортніковим.