Співпраця зі США, переговори й не лише: Путін виступив із низкою заяв

Путін зробив низку заяв про відносини Росії зі США та переговорний процес щодо війни в Україні. За його словами, контакти між спецслужбами двох країн тривають, а переговори щодо українського питання наразі перебувають у замороженому стані.

24 Канал зібрав найголовніші заяви російського диктатора.

Що сказав Путін?