Перша пресконференція з 24 лютого: Путін зробив цинічну заяву про мир в Україні

Владімір Путін вийшов на першу пресконференцію за час повномасштабної війни. Глава Кремля зробив цинічну заяву про мир з Україною.

Російський диктор відповів на питання про війну в Україні. Зокрема, пропагандисти питали Путіна про "цілі" та "завдання" війни, пише 24 Канал.

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Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні

Російський диктатор відповів на питання, коли буде мир.

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей… Вони не змінюються. Це денацифікація України, демілітаризація, її нейтральний статус,

– цинічно заявив російський диктатор.

Владімір Путін традиційно говорив головні тези російської пропаганди, які озвучує постійно. Окрім того, диктатор сказав, що нібито Україна "не хоче домовлятися". Саме тому нібито Кремль змушений "вживати інших військових заходів".

Путін традиційно сипав погрозами, мовляв, Захід може припинити постачання зброї в Україну. Також диктатор побідкався, що ЗСУ таки отримують військову допомогу від партнерів.

Окрім того, він заявив, що нібито "Росія десятиліттями намагалася вибудувати нормальні відносини з Україною". Те, що зараз відбувається у відносинах з Україною, за словами Путіна, "схоже на громадянську війну".

Також диктатор традиційно вирішив сказати, що "в основі своїй, росіяни та українці – один народ", а Одеса нібито "російське місто".

Путін виступає на пресконференції: коротко

Владімір Путін 14 грудня вперше з 24 лютого 2022 року вийшов на так звану "пряму лінію" з пресою та народом.

Традиційно диктатор говорив про "успіх" Росії в економіці та відповідав на питання про мобілізацію. Зокрема, він запевнив, що нібито мобілізація не потрібна, бо під час часткової мобілізації взяли на війну 300 тисяч людей. Путін заявив, що вони "чудово воюють", хоча тільки за останню добу ЗСУ знищили на фронті 1300 окупантів.

Окрім того, російський диктатор заявив, що наразі в зоні бойових дій в Україні перебуває 244 тисячі солдатів. Окрім того, за контрактом до російської армії вже набрали нібито 486 тисяч осіб.

До речі, станом на ранок 14 грудня Росія майже за два роки повномасштабної війни втратила 342 800 одиниць особового складу.

Київська Русь на території сучасних Білорусі, Росії, України та частини Польщі й країн Балтії існувала з 9 століття. Натомість перша згадка про Москву з'явилась тільки у 12 столітті, про Московське князівство – тільки у 13 столітті. Окрім того, Росія багато в чому сформувалась на основі монгольського іга. Мовиться про події 13 століття, коли внаслідок монгольської навали на Русь, князівства залежали від Монгольської імперії економічно та політично. В основі монгольського іга – деспотія та авторитаризм, на основі яких і формувалась російська державність.