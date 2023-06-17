"Легально" викрадали українських дітей: Путін видав цинічну заяву перед лідерами країн Африки

Лідери африканських країн прибули до Росії, щоб зустрітися з Путіним. Йому вони запропонували свій "мирний план". Він, своєю чергою, спробував виправдати викрадення українських дітей.

Нагадаємо, що саме через це Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордер на арешт Путіна. Його судитимуть у Гаазі за те, що він керував операцією з депортування маленьких українців. Тим часом президент Росії продовжує відверто брехати, зокрема делегації з Африки, передає 24 Канал.

Читайте також Перемовини, затяжна війна чи поразка: на що налаштований Путін

"Рятували" дітей

Під час зустрічі з африканськими лідерами Путін стільки брехав, що не вистачить пальців на руках і ногах, коли будемо загинати. Зокрема, він озвучив чергову цинічну заяву щодо викрадення українських дітей. Президент Росії запевняв, що ніхто їх силою не вивозив, а буцімто "рятував" і робив це легально.

Діти – святе діло, ми вивозили, рятували їх з зони конфлікту, ніхто не збирається розлучати їх з сім'ями,

– зазначав він.

Путін також переконував, що у Росії не створювали умов, які б унеможливлювали об'єднання викрадених дітей з їхніми батьками. Реальність ж інша, адже маленькі українці, яким дивом вдалося повернутися додому, розповідали зовсім про інше. Ми вже мовчимо про їхніх рідних, які місяцями не знали, що з їхніми членами сім'ї та куди їх вивезли росіяни.

Звернімо увагу на ще одну цинічну заяву Путіна. Вона стосується продовольчої кризи в Африці. І, ясна річ, з її допомогою диктатор намагається перекласти відповідальність на інших.

У продовольчій кризі винна не так звана "СВО"

Путін спробував запевнити, що на продовольчому ринку причиною кризи стала "не спеціальна військова операція в Україні". Диктатор спробував переконати, що взяла свій початок вона задовго до повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.

Проводячи величезну емісію, вони (ймовірно, Захід – 24 Канал) як пилососом змітали з продовольчого ринку всі товари і ставили в невигідне становище країни, що розвиваються,

– наголосив Путін.

Щоб бодай якось підкріпити свої слова та виставити Україну монстром в очах Африки, Путін озвучив брехливу статистику. За його словами, з портів нашої держави вивезли 31,7 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. І що з цього обсягу до країн Африки спрямували лише 96 тисяч тонн.