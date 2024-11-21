Путін заявив, що по Дніпру нібито вдарили системою "Орешник": що це може бути за зброя

Росіяни здійснили потужний удар 21 листопада 2024 року по Дніпру. Владімір Путін стверджує, що окупанти застосували не міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж", а вдарили нібито новітньою системою "Орешник".

Кремлівський диктатор запевняє, що Росія атакувала військово-промисловий об'єкт у Дніпрі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Поки немає жодної інформації про російську систему середньої дальності "Орешник". Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Путін міг переплутати чи недочути щось та сказати неправильну назву.

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Фантазії Путіна

Роман Світан підкреслив, що російський диктатор намагається заявами про, ймовірно, вигадану систему "Орешник" заспокоїти росіян.

Реально можна буде говорити про те, чим атакували Дніпро лише після того, як завершиться розбір завалів. Можливо спеціалісти дістануть частини ракети, якою було завдано удар,

– сказав він.

Військовий експерт припустив, що окупанти могли застосувати по Дніпру ракета "Кинджал", але з якоюсь іншою бойовою частиною. Є і такий варіант, однак треба дочекатись остаточного рішення української комісії.

До слова, Владімір Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що удар по Україні начебто новітньою системою "Орешник" став "відповіддю на плани США з розгортання ракет". Диктатор також додав, що Росія "віддає перевагу мирним засобам", але буде відповідати дзеркально на загрози.