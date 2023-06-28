Без довгого стола і карантину: Путін неочікувано пішов в люди підіймати рейтинг

Відчували обвал рейтингів після заколоту Євгенія Пригожина, диктатор Владімір Путін вирішив "піти в народ". Під час візиту в Дагестан очільник Кремля вирішив пообійматися з людьми, які прийшли його зустріти.

Кадри публікують кремлівські пропагандисти, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що цього разу диктатор обійшовся без кількаметрового стола та без обов'язкового карантину для тих, хто вирішив з ним зустрітися.

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Путін і операція з підняття рейтингів

Заколот Пригожина добряче вдарив по рейтингах диктатора, оскільки показав усю немічність російського керівництва – найманці, які 10 місяців намагалися захопити Бахмут, за кілька годин захопили Ростов-на-Дону і дійшли до Московської області, взявши під контроль ще низку населених пунктів.

Вочевидь, у Кремлі надумали змінювати стратегію. Тому під час візиту до Дагестану диктатор вирішив піти привітатися з натовпом, який радісно його зустрічав. Не можна виключати, що це міг бути не Путін, але все ж пропаганда зараз демонструє картинку для своєї авдиторії.

Путін пішов обійматися з людьми: дивіться відео

Мусимо відзначити, що легендарної валізки на відео не видно.

Тим часом довгі столи та карантин у Кремлі

Такі дії Путіна виглядають доволі дивними на тлі того, що зазвичай під час зустрічей у Кремлі диктатор садить гостей на протилежний бік кількаметрового стола. До речі, вперше цей стіл у мережі висміяли після зустрічі Путіна та Макрона у лютому 2022 року напередодні вторгнення. За цей же стіл у Кремлі садили канцлера Німеччини Олафа Шольца та генсека ООН Антоніу Гутерреша. У своєму кабінеті очільник Кремля також дотримується дистанції з генералами чи воєнкорами.

Ці заходи безпеки західна преса пояснювала страхом диктатора заразитися. Тому кремлівські чиновники для зустрічі з диктатором мали обов'язково пройти карантин, а особиста охорона регулярно здавала аналізи та тести на коронавірус.

Цікаво, що це далеко не верх абсурду. Виявляється, у диктатора є валіза, за яку відповідає спеціальна людина. У цю валізу збирають усі випорожнення диктатора під час поїздок, особливо закордонних, щоб ніхто раптом не захотів провести аналізи та визначити стан його здоров'я. До речі, за даними ГУР МО в диктатора зі здоров'ям усе погано і найімовірніше він онкохворий.