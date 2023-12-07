Путін зустрівся з президентом Ірану: що обговорювали диктатори
Російський очільник Владімір Путін 7 грудня зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Під час зустрічі політики обговорили відносини між країнами та ситуацію у Секторі Гази.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Ця зустріч проходила у російській столиці Москві, передає 24 Канал.
Цікаво Можуть бути таємні домовленості: чого хоче досягнути Путін поїздками в ОАЕ і Саудівську Аравію
Що відомо про зустріч Путіна і Раїсі
Під час зустрічі з Путіним президент Ірану Раїсі закликав "припинити ізраїльські бомбардування Сектору Газа". Ба більше, він назвав те, що відбувається у регіоні, "геноцидом і злочинами проти людяності".
Іранський диктатор також наголосив, що ці "злочини" підтримують США, а також країни Заходу. Крім того, він також звинуватив у бездіяльності щодо ситуації у Газі міжнародні організації, зазначивши, що "злочини відбуваються на очах у всієї світової спільноти".
Раїсі також заявив, що взаємодія Росії та Ірану "просувається добре", а самі країни "можуть зробити додаткові кроки для розвитку відносин".
Путін зустрівся з Раїсі у Москві: дивіться відео
Владімір Путін, своєю чергою, заявив, що товарообіг між Росією та Іраном досяг майже 5 мільярдів доларів США, і за 2023 рік зріс на 20%. Крім того, він також розповів про реалізацію залізничного інфраструктурного об'єкта "Північ – Південь", який має сполучати обидві країни.
Крім того, очільник Кремля сказав, що збройний конфлікт на території Сектору Гази — це "результат вживання односторонніх санкційних заходів та глобальна несправедлива система".
Зрештою Владімір Путін пожартував, що дорогою до Саудівської Аравії, де він учора побував із візитом, "хотів приземлитися і зустрітися зі своїм візаві прямо в Тегерані".
У відповідь Раїсі заявив, що Іран був готовий прийняти Путіна, а російський лідер пообіцяв обов'язково скористатися запрошенням.
Варто зазначити, що під час розмови диктатори жодного разу не згадали про війну проти України. Однак Іран є ключовим союзником Росії, що надсилає дрони-камікадзе типу "Шахед", якими країна-агресорка щодня обстрілює територію нашої держави.
Як Іран допомагає Росії у війні проти України
- Після початку російського вторгнення в Україну Іран став однією з небагатьох країн світу, яка підтримує тісні стосунки з Росією. Крім того, Тегеран також сприяє військовій агресії російської армії проти нашої держави.
- Окрім уже переданих "Шахедів", Іран також готується передати Росії й балістичні ракети. Про цю можливість серйозно попереджали у Білому домі.
- Наслідки небезпечного співробітництва Росії відчули на собі українці постійними бомбардуваннями безпілотних літальних апаратів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з Тегераном треба працювати, щоб він не міг постачати дрони та ракети Росії.