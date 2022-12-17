Путін провів весь день у "штабі війни в Україні": зустрічався з Шойгу, Суровикіним і Герасимовим

Бункерний диктатор усе частіше почав виходити в люди. Так, напередодні він цілісінький день провів у компанії Шойгу, Суровикіна та Герасимова. Разом вони сиділи у "штабі війни в Україні".

У Кремлі вирішили вкотре продемонструвати велич свого недолугого полководця. Для того, щоб довести, що "все йде за планом", Путін влаштував показову зустріч зі своїми підлеглими – Шойгу, Суровикіним і Герасимовим, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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З бункера у бункер

Відразу ж пройдемося по тому, що достеменно невідомо, де саме проходила зустріч. Тож можемо припустити, що і зустріч відбулася у черговому засекреченому бункері. На відео, яке виклали у мережу, можна побачити частину приміщення. Його стіни обшиті деревом, прикритим склом. Не виключаємо, що броньованим для кращого захисту самого диктатора.

Усі зустрілися з дуже серйозними виразами облич, що аж хочеться спитати: "Валодя, а што с ліцом?". Нагадаємо, що від початку так званої "спецоперації", Путін жодного разу до зони ведення бойових дій не навідувався.

Сидів у штабі цілий день

У традиційній манері Путін приймав поклони від своїх підлеглих. Упродовж цілого дня він заслуховував доповіді про те, як же проходить "спецоперація". Крім того, йому озвучували пропозиції щодо найближчих і середньострокових дій.

Путін і його підлеглі сиділи з сумними обличчями: дивіться відео

Завдяки кадрам, які виклали у мережу, можна побачити, що присутніми на зустрічі були:

міністр оборони Сєргєй Шойгу,

начальник генштабу Валерій Герасимов,

командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровикін.

Шановні товариші, заслухаємо сьогодні командувачів на кожному операційному напрямі, і хотів би вислухати ваші пропозиції щодо наших найближчих та середньострокових дій,

– сказав Путін під час відкриття засідання.

Путін весь день просидів у компанії Шойгу та Герасимова / Фото з Кремля

Зауважимо, що відповідне засідання відбулося у день, коли Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Й оскільки цього разу досягнути поставлених цілей не вдалося, то не виключаємо, що саме тому обличчя підлеглих диктатора з Кремля щось не надто сяяли. Очевидно, нічим було їм хизуватися перед Путіним.

Але це не завадило пафосно розглядати якісь важливі документи на камеру. Останні, до слова, заблюрили. Щоб ні в якому разі ми не побачили, що на листочках написано "Р***і п***а".

Нагадаємо, що 16 грудня Росія випустила 76 ракет по території України. 60 з них вдалося збити силам ППО. Зауважимо, що з цих 76 ракет 40 летіли на Київщину. На щастя, 37 до своєї цілі так і не долетіли.