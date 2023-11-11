На двох стільцях: чому Казахстан запроваджує санкції проти Росії, яку приймає з візитом
Казахстан вводить обмеження щодо експорту у Росію товарів, які можна використати на війні. Вже 8 листопада кремлівський диктатор Владімір Путін прибув з візитом у Казахстан.
Санкції проти Росії президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запроваджує у своїх інтересах. Таку думку 24 Каналу озвучив юрист опозиційної партії El Tiregi (Казахстан) Нурсултан Єрмаханов.
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"Якщо зараз Токаєв не буде робити кроків щодо запобігання вторинних санкцій щодо Казахстану, наш народ не такий, як у Росії, і не буде просто мовчати. Це може викликати різні хвилювання. Це зараз для них дуже небезпечно", – вважає він.Зверніть увагу! Казахстан заявив про заборону експорту 106 товарів до Росії. Мовиться про високотехнологічні продукти, які загарбники можуть використовувати у війні проти України. Зокрема, це дрони, електрочіпи та електроніка.
Токаєв хоче втримати владу
Нурсултан Єрмаханов зазначив, що протести у Казахстані, які відбулись у січні 2022 року довели, що народ може зібратись та висловити незадоволення діями влади. Тому зараз для Токаєва важливо зберегти владу.
Зараз по діях Токаєва помітно, що він намагається розв'язувати проблеми, які з'являються тут і зараз. Системно він не підходить. Тому мені здається, зараз головне для нього – втримати владу протягом семи років і далі поставити свого наступника,
– сказав юрист.
Візит Путіна до Казахстану: головне
- У середу, 8 листопада, Владімір Путін прибув з візитом до Казахстану та зустрівся з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим. За словами лідера Казахстану, під час переговорів із Путіним мали обговорити питання будівництва атомної електростанції, у чому готове сприяти державне підприємство "Росатом".
- Під час зустрічі в Астані Путін вкотре не зміг правильно вимовити ім'я та по батькові Касима-Жомарта Токаєва. Російський диктатор зробив кілька спроб, але жодного разу не вимовив правильно. Перед Путіним на столі лежали папери, він майже весь цей час дивився на стіл, крутився на стільці, зітхав, робив часті паузи та нервував.
- У відповідь Касим-Жомарт Токаєв перейшов за казахську під час свого звернення. Цим він дуже спантеличив російську делегацію.