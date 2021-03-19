Три людини за три роки: Путін "зняв" посла у Білорусі і дав йому іншу посаду

Президент Росії Володимир Путін звільнив посла Росії у Білорусі Дмитра Мезенцева. Це вже третя зміна на цій посаді за останні три роки. Натомість Мезенцева призначили держсекретарем Союзної держави Білорусі та Росії.

Указ глави Кремля опублікували на Інтернет-порталі правової інформації. Послом Росії у Білорусі Мезенцев був неповних 2 роки – з квітня 2019.

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Мезенцева має замінити Євген Лук'янов

Джерело: Интерфакс

Ймовірно, що Мезенцева на посаді замінить Євген Лук'янов. Його кандидатуру затвердив комітет Держдуми у справах СНД. Останні 4 роки Лук'янов очолював російську дипмісію у Латвії.

На засіданні комітету наголосили, рішення щодо зміни посла ухвалював Володимир Путін.

Мезенцев одразу отримав нову посаду

Москва вже тричі за останні 3 роки міняє посла у Білорусі. З 2006 року до 2018 року послом був Олександр Суріков, його на цій посаді замінив Михайло Бабич. Саме він у квітні 2019 року передав обов'язки Мезенцеву.

Щодо Мезенцева, то він не довго залишався без роботи. Його призначили держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі. Він замінив Григорія Рапоту.