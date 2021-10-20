У Путіна хочуть ще одну зустріч з Байденом до кінця року

Президент Росії Володимир Путін допускає ще одну зустріч з американським колегою Джо Байденом. Вона може відбутись до кінця 2021 року. Перемовини щодо цього вже начебто ведуть.

Вашингтон та Москва обговорюють формати. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Зустріч цілком реальна

Речник згадав про недавню зустріч помічника Путіна Юрія Ушакова та заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд. За словами Пєскова, обговорювали різні варіанти та досягли певного розуміння.

Після того як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо... В тому чи іншому форматі вона (зустріч – 24 канал) цілком реальна до кінця цього року,

– сказав речник Путіна.

Перша зустріч Путіна та Байдена: що відомо

Байден та Путін 16 червня зустрілись в Женеві. Президенти обговорили низку питань, серед яких – війна на Донбасі. Зустріч тривала близько 4 години.

Після закінчення саміту політики окремо поспілкувалися з журналістами.

Путін під час пресконференції заявив, що Росія має лише одне зобов'язання – стежити за дотриманням українською стороною мінських переговорів.

Крім цього, глава Кремля називав стягування російських військ у тимчасово окупований Крим пояснив "навчаннями на своїй території".

Нагадаємо! Володимир Зеленський теж зустрівся із Байденом 1 вересня. За 2 години перемовин президенти ухвалили низку важливих рішень.

Наприклад, США надаватимуть Україні військову допомогу розміром 60 мільйонів доларів. Також Україні виділять 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для східних регіонів та 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19