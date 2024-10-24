У Путіна може бути хвороба Паркінсона: ексглава Мі-6 прокоментував чутки

Владіміру Путіну, небезпідставно, приписували чимало хвороб. За деякими даними, у диктатора може бути хвороба Паркінсона.

Путін часто доволі дивно рухається, не може чітко формулювати думки та правильно вимовляти слова. Чутки про хворобу Паркінсона у російського диктатора інтерв'ю для 24 Каналу прокоментував колишній очільник британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав.

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Путін може бути хворим

Ексглава британської розвідки, з посиланням на власне джерело у Східній Європі, раніше повідомив, що Владімір Путін може страждати на хворобу Паркінсона. Річард Дірлав пояснив, що наразі він не готовий поділитися, хто йому це розповів.

"Хвороба Паркінсона має багато проявів, може розвиватися повільно й змінювати темп. Однією з особливостей цієї хвороби є вплив на судження та раціональність. Я впевнений, що якщо у Путіна є хвороба Паркінсона, то у нього, очевидно, є і найкращі фахівці", – зазначив Дірлав.

Хвороба Паркінсона

Це хронічне нейродегенеративне захворювання, яке поступово впливає на рухову систему. Вона виникає через втрату клітин у мозку, що виробляють дофамін — хімічну речовину, важливу для контролю рухів. Серед основних симптомів тремор, скутість м'язів, повільність рухів та проблеми з рівновагою. Хвороба зазвичай прогресує повільно, однак є невиліковною на сьогодні.

З цим захворюванням можна жити довго та навіть приховувати симптоми.

Я б не сказав нічого більше, ніж те, що на цьому етапі в загальному сенсі так звана "сво" Путіна виявилась катастрофою, як для Росії, так і на міжнародному рівні. Він перебуває у складному становищі, бо не може відступити. Він може йти вперед, продовжуючи війну і копаючи для себе все глибшу яму. Якщо він хворий, то помутніння його розуму може пояснити те, що відбувається сьогодні,

– наголосив ексглава Мі-6.

Дірлав додав, що хоч хвороба Паркінсона у Путіна – це обґрунтоване припущення, та все ж є припущенням.

До слова, нагадаємо, що нещодавно Владімір Путін заявив, що проходить регулярні обстеження у Центральній клінічній лікарні. Росіяни настільки занепокоїлися, що Дмітрію Пєскову довелося роз'яснити, що візити диктатора до лікарні проходять лише з метою профілактики.