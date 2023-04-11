Цілком логічний сценарій, – ексагент КДБ про прогноз ліквідації Путіна від британського генерала

Британський генерал-лейтенант Річард Даннат опублікував статтю в Daily Telegraph. За його прогнозами, очільника Росії Владіміра Путіна вб'є його найближче оточення за аналогією до Юлія Цезаря.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, Путіна можуть оточувати люди, які змінили свою думку про диктатора.

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Смерть Путіна близько

Сергій Жирнов наголосив, що вірить, що сценарій ліквідації Путіна від британського генерала може втілитися в життя.

Диктатора, який себе охороняє і себе оточив віртуальною інформаційною бульбашкою, зазвичай вбивають свої ж. Його вб'ють його охоронці, його керівник охорони,

– зауважив він.

На його думку, потенційними вбивцями диктатора може стати начальник Внутрішньої служби охорони або Олексій Рубєжной, замісник начальника СВО і начальник Служби охорони президента.

Жирнов пояснив, що абсолютно всі люди, які працюють на Путіна, є співробітниками Служби внутрішньої охорони. Втім, навіть серед таких перевірених людей є ті, хто готові втікати від Путіна.

Яскравим прикладом є Гліб Каракулов, який забезпечував диктатора секретним зв'язком. Втім, вже 24 лютого 2022 року зрозумів істинну політику очільника Росії та втік.

Хто у списку потенційних убивць

Колишній співробітник КДБ розказав, що чужа людина не може потрапити впритул до Путіна. Наприклад, Дар'я Трепова, яку підозрюють у вбивстві російського пропагандиста Владлєна Татарського не змогла б пронести смертоносну статуетку прямо до президента.

Серед ймовірних убивць Путіна й Рамзан Кадиров.

Кадиров може його голіруч задушити – у нього достатньо сили для того, щоб це зробити,

– зосередив увагу Жирнов.

За його словами, не виняток і Сергєй Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки Росії.

"Путін публічно 21 лютого минулого року принизив Наришкіна перед всім світом. Цю сцену приниження усі бачили", – пояснив він.

Втім, Наришкін занадто дрібна та слабка людина для цього.

Водночас не варто уникати варіанту, коли за ліквідацією Путіна може стояти той, кого торкнулася кривава рука Путіна. Наприклад, це може бути хтось з прислуги, чиїх родичів в Україні вбили російські військові і хто готовий помститися за родину.

"Якщо це не прямі родичі, то їх не потрібно писати в анкеті. Їх ніхто не перевіряє", – зазначив він.

Жирнов переконаний, що не варто відхиляти жодний варіант.

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