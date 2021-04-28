У Путіна назвали ворогів: як Україна потрапила в англосаксонську коаліцію

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Отже, росіяни офіційно оголосили перелік недружніх країн. Запоребрські мишебрати поставили у ТОП списку Україну та США.

Джерело:

фейсбук Віктора Тарана

Як оригінально, але оцініть, у якій ми компанії.

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Ми стали мимовільною частиною англосаксонської коаліції:

  • Великобританія.
  • Канада.
  • Австралія.

Далі йдуть багатолітні вороги Московії та наші ситуативні союзники: Чехія, Польща
і країни Балтії – Латвія, Литва, Естонія.

У Путіна склали перелік ворогів / Фото bykvu

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Як на мене – неймовірна компанія, яка дозволяє будувати прекрасні геополітичні комбінації. Відновлена Британська Імперія. 

Головне – вміти цим скористатись, і подумати, як зайняти достойне місце у відновленій імперії.

Все буде Україна.