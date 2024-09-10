"Результат буде, хоч це нелегко": прокурор МКС розповів, чи арештують Путіна

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що виконання положень Римського статуту МКС має безліч недоліків. Проте затримання Володимира Путіна все ж таки відбудеться.

Хан підкреслив, що подібні випадки були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не співпрацювали із судом. При цьому необхідно скликати генеральне засідання щодо подальших дій.

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Ордери на арешт уже працюють

За його словами, результати світ "побачить, але це буде нелегко".

Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом,

– сказав Хан, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна говорити про те, що міжнародне право все ще працює.

Прокурор Міжнародного кримінального суду також повідомив журналістам, що існує механізм реагування у випадку, якщо країна, яка підписала Римський статут, відмовляється виконувати свої зобов'язання.

Важливо! У Монголії російського диктатора не затримали. Хоча мали б, адже ця країна ратифікувала Римський статут.

"Судді в курсі того, що сталося... Як правило, коли відбуваються такі випадки, то скликають генеральне засідання всіх держав-членів і, відповідно, ухвалюють рішення", – сказав Хан.

За словами Каріма Хана, ситуація, що виникла у Монголії під час візиту глави Кремля Володимира Путіна, стала першою подібною після видачі ордерів на його арешт.

Він (Путін – 24 Канал) уперше був на території країни-підписанта Римського статуту. Задокументовано, що інших країн, які є членами МКС, він не відвідував.... Тому зрозуміло, що ордери на арешт уже працюють,

– додав він.