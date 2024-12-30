Чи боїться Путін гніву росіян, коли програє війну в Україні

У Кремлі постійно наголошують про те, що Росія нібито готова до переговорів щодо завершення війни, не забуваючи заявити про черговий ультиматум. Проте, якщо припустити, що війна закінчиться найближчим часом і Росія її програє, Владіміру Путіну буде важко пояснить росіянам, чому це відбулось.

Ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що Путіну не має сенсу щось поясняти своєму населенню і хоч якось пристойно виглядати в очах росіян. Водночас Кремль планує у 2026 році поставити крапку у війні, і це підтверджують російські фінансові документи.

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Ставляться як до намісника Бога

"У президента в демократичній країні є електорат, з яким потрібно порозумітися. Проте в Росії у населення до влади немає питань, їй тільки поклоняються. В Росії населення – це стадо, якому потрібен батіг і пряник", – наголосив ведучий каналу "Ходорковський Live".

Зараз всі кризи в Росії, за його словами, – чоловік загинув на війні, прорвало трубу, немає грошей, щоб сплачувати комуналку, вигнали з роботи тощо – вирішуються на рівні губернатора. Саме йому висловлюються претензії.

До Путіна звертаються зовсім по-іншому – як до намісника Бога на землі. До нього російський народ апелює уклінно, до нього підповзають за милостями,

– сказав він.

З західного погляду, де немає уявлення про узурпацію влади, вважається, що у Путіна має бути відповідальність перед населенням, яке гине на війні в Україні. Однак у нього немає, на думку Асланяна, не те що відповідальності, навіть співчуття. У Кремлі впевнені, що ні за що відповідати вони не будуть.

Історію з азербайджанським літаком, який впав в Казахстані через можливий обстріл його поблизу Грозного, вважає ведучий, пояснювати росіянам не потрібно. Однак президенту Азербайджану треба пояснити, тому що він перший, хто поставив вимоги перед Путіним: вибачитись за збиття літака, заплатити компенсацію і покарати винних.

В Росії йому б ніхто не поставив такі питання – вони навіть не виникають ні у кого. Чим би не закінчилась війна, як би не розвивались події на користь Путіна чи проти нього, як зазначив ведучий, росіян це не торкається.

Тому щось пояснювати населенню, вибудовувати з ним діалог, великий самодержець не буде. Діалог в Росії у всі часи був один: кріпаків вихідними превентивно пороти на конюшні. До сьогодні взаємовідносини влади з кріпаками не змінилися,

– підкреслив Сергій Асланян.

До слова, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко наголосив, що заяви Путіна щодо готовності до "компромісу" у війні в Україні пов'язані зі дуже важкими економічними проблемами Росії. В країні зупиняються цілі галузі економіки, зростає інфляція, а також діють санкції. Тому Путін, за його словами, виставляє себе "миротворцем", і це його реакція на складну ситуацію в російській економіці.