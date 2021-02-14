Росія йде всупереч цивілізації, тому Путіна ніхто не підтримає, – Гудков

Олександр Лукашенко спирався на допомогу Володимира Путіна і на його підтримку. Якби в Білорусі цього не було, то цей режим не протримався б так багато часу.

Водночас самого Путіна не підтримає ніхто. Таку думку висловив в інтерв'ю експолковник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Гудков.

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Путіна ніхто не підтримає

За його словами, Йосипа Сталіна підтримали тільки тому, що тоді була епоха диктаторів, точилася світова війна. Світ просто був змушений це робити на противагу Адольфу Гітлеру.

А Росію підтримувати ніхто не буде, тому що вона йде поперек усього демократичного й цивілізованого світу,

– зазначив Гудков.

Зауважимо! Експолковник повідомив що Експолковник повідомив що протест в Росії, попри свою масовість, не є критичним для режиму. Водночас Кремль їх боїться і з тривогою на них чекає.

В Китаю свої плани

Він сказав: "Так, її може десь там підтримати Китай. Наприклад, на голосуванні в ООН. Але він ніколи не стане серйозно допомагати Росії ні економічно, ні тим паче у військовому розумінні".

У Китаю свої плани на Росію, перепрошую за цинізм. Тому жодної підтримки,

– зауважив експолковник ФСБ.

Гудков також відзначив, що Росію не підтримає і Іран. Адже, по-перше, далеко. По-друге, не та міць і сила. Він додав: "Немає у Путіна союзників і це вселяє певну надію. Навіть Лукашенко не є його союзником".